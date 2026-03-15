Механик назвал марку автомобиля, которую считает самой экономичной в обслуживании

Если вы когда-нибудь задумывались о том, какую марку автомобиля дешевле всего содержать, то механик из Джорджии знает ответ на этот вопрос, проведя собственное исследование. В своем видеоролике на Facebook Шервуд Кук предупредил, что результаты могут кого-то удивить, передает SupercarBlondie.

По его словам, именно Mazda оказалась самой дешевой в обслуживании.

"Мы несколько раз проверили цифры, чтобы убедиться", – отметил механик.

На втором месте в рейтинге Кука оказалась Subaru, тогда как Nissan занял третью строчку. Далее шла Honda, а после нее Toyota.

Как пишет издание, в целом такие бренды, как Honda, Mazda и Toyota, регулярно занимают верхние позиции по надежности и затратам на обслуживание.

Например, компания Ciocca Automotive сообщила, что Toyota Corolla и Honda Civic – это два из самых дешевых в обслуживании автомобилей. В то же время гибридные модели, такие как Toyota Prius, тоже показывают хорошие результаты.

В свою очередь Mazda постепенно завоевала репутацию производителя автомобилей, которые не требуют больших затрат на содержание, а запчасти к ним легко найти. В то же время зрители видео Крука, среди которых были и коллеги-механики, не были настолько удивлены первенством этого автомобиля, как он сам.

В частности, были такие комментарии:

"Mazda чрезвычайно недооценена".

"В моем автосервисе всегда рекомендуют Toyota и Honda из-за их исключительной надежности".

Поэтому Mazda точно заслуживает звания автомобильной марки, обслуживание которой обходится дешевле всего.

Другие материалы об автомобилях

Ранее УНИАН рассказывал об одной стране, жители которой покупают больше Porsche 911, чем кто-либо в мире. Благодаря очень низкой ставке налога и бурному развитию банковской и туристической отраслей эта страна процветает.

Также был назван лучший роскошный электромобиль в мире. Речь идет о BMW i7. В первую очередь, привлекает внимание фантастический дизайн автомобиля.

Вас также могут заинтересовать новости: