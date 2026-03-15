Пока Украина борется за выживание, РФ извлекает выгоду из войны в Иране, - The Sunday Times

Путин укрепляет свои позиции, помогая преступному режиму в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки по европейским столицам почувствовал разочарование, ведь конфликт в его стране отходит на второй план из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Sunday Times.

"Киев и другие города ежедневно подвергаются ударам смертоносных российских ракет, тысячи людей продолжают гибнуть на поле боя, а мирные переговоры, кажется, снова зашли в тупик. Но внимание мира переключилось на другие события", - отмечают в издании.

По словам Зеленского, хотя и понятно, почему Ближний Восток сейчас в центре внимания, "для нас это не хорошо".

Видео дня

В то же время Россия получила неожиданный экономический выигрыш после длительной беседы между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Пока цены на нефть росли, Вашингтон заявил, что временно ослабляет санкции в отношении российского экспорта, что стало "неожиданным подарком для шаткой военной машины Москвы", - добавляют в The Sunday Times.

В то же время европейские лидеры, которые пытались разрушить российскую экономику, негативно отреагировали на такое решение США. В то время как Киев просит о постоянной военной и финансовой помощи, РФ получает дополнительные доходы именно от тех ресурсов, которые Запад пытался ограничить. Поэтому теперь у Путина есть дополнительные средства, которые он сможет потратить на войну.

"Отмена санкций… приведет к укреплению позиций России. Одно только это смягчение со стороны Соединенных Штатов может предоставить России около 10 миллиардов долларов на войну. Это, безусловно, не способствует миру", - объяснил Зеленский.

Также все более очевидными становятся тайные связи между Россией и Ираном. Министр обороны Великобритании Джон Хили предупредил, что "скрытая рука" Путина, вероятно, оказывала Ирану помощь как в тактике, так и в поставках оборудования.

Военные эксперты считают, что Иран мог перенять у Кремля опыт использования БПЛА против баз США и Великобритании, а на прошлой неделе стало известно, что в дроне, атаковавшем базу Королевских ВВС в Акротири на Кипре, были обнаружены российские технические компоненты. По данным американских источников, Москва также передает Тегерану разведданные о войне.

"Даже Трамп признал, что Москва, возможно, "немного" помогла Ирану. Все это подчеркивает риски подхода Трампа к Кремлю. Конечно, любой американский президент должен взаимодействовать с Россией, и частью этой задачи должен быть поиск справедливого завершения войны в Украине. Следует приветствовать то, что Мелания Трамп способствовала возвращению 19 детей в Украину. Однако остаются тысячи других жертв похищения, и любое взаимодействие не должно перерастать в сделки за счет Украины", - отметили в The Sunday Times.

Таким образом, как подытожили журналисты, Путин остается дестабилизирующим фактором, который мастерски использует международную ситуацию. Пока Украина просит поддержки, в которой она так сильно нуждается, Россия получает финансовую, стратегическую и дипломатическую выгоду.

"Мысль о том, что Путин укрепляет свои позиции, помогая преступному режиму в Иране, в то время как Украина борется за выживание, вызывает отвращение и, к сожалению, не удивляет", - добавили в публикации.

Влияние Ближнего Востока на войну в Украине

Ранее Financial Times писал, что мирные переговоры по Украине провалились, поскольку Трамп переключился на Иран. Поэтому переговоры между украинскими и российскими чиновниками при посредничестве США "действительно находятся в опасной зоне".

"Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа", - предупредил один из дипломатов ЕС.

В то же время Трамп сделал резкое заявление о помощи Украине в защите от дронов Ирана. По словам президента США, ему "не нужна помощь" Украины в вопросе противодействия иранским беспилотникам на Ближнем Востоке.

"Последний человек, от которого нам нужна помощь, - это Зеленский", - подчеркнул Трамп.

