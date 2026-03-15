Самый большой замок в мире занимает площадь в 21 гектар и имеет драматическую историю: где он находится

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО остается главной достопримечательностью для туристов и символом европейской истории.

На севере Польши, прямо на берегу реки Ногат, возвышается Мальборк – сооружение, которое официально считается самым большим замком в мире по своей площади. Этот гигант из красного кирпича занимает около 21 гектара, а с 1997 года он признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня замок является не просто памятником архитектуры, а настоящим чудом средневековой инженерии, говорится в материале издания Nordkurier.

История Мальборка началась в 13 веке, когда рыцари Тевтонского ордена решили возвести здесь укрепленный монастырь. Однако скромные планы быстро изменились: замок стал резиденцией Великих магистров и центром управления целым государством. В 1309 году магистр Зигфрид фон Фойхтванген даже перенес сюда свою штаб-квартиру из далекой Венеции, чтобы быть в самом центре событий.

От монастыря к центру европейской власти

На протяжении XIV и XV веков Мальборк был настоящим символом могущества. В его величественных залах избирали лидеров ордена и принимали важнейших послов тогдашней Европы. Впечатляет размах главного зала – Großer Remter, где одновременно могли пировать до 400 гостей.

После поражения ордена в битве при Танненберге в 1410 году начался период упадка, и в 1457 году замок перешел под контроль польских королей, служа их резиденцией.

Возрождение из руин

Путь крепости не был легким. После поражения ордена влияние рыцарей начало угасать. Уже в 1457 году наемники просто продали замок польскому королю. С тех пор он успел побывать и королевской резиденцией, и даже казармами во время прусского правления.

Самые страшные испытания выпали на долю Мальборка во время Второй мировой войны – замок был разрушен на 60%. Однако поляки не оставили его в руинах. Восстановление началось в 1946 году, и сегодня на стенах можно увидеть интересную деталь: сочетание темного и светлого кирпича четко показывает границу между оригинальными частями и теми, что были отстроены заново.

Легенды и архитектурные тайны

Замок буквально "дышит" легендами. Одна из них гласит, что во время строительства в фундамент заложили камень из Дома Тайной вечери, привезенный из Иерусалима. Считается, что именно этот святой оберег спасает замок от полного разрушения.

Посетителей обычно поражают две вещи:

Дворец Великого магистра: его изящный потолок с пальмовым сводом держится лишь на единственной гранитной колонне.

Статуя Мадонны: восьмиметровая фигура в церкви Святой Марии, с которой связано немало мистических историй о божественном наказании для тех, кто пытался ее повредить.

Сегодня Мальборк принимает около 500 000 туристов ежегодно. Люди едут сюда не только за красивыми фотографиями, но и чтобы почувствовать дух прошлого в музейных залах, где хранятся средневековые скульптуры, редкие документы и невероятные изделия из янтаря, пишет автор.

Туристические советы

Ранее УНИАН писал, что лучшим городом Европы для путешествий с младенцами признан Копенгаген. Это благодаря его идеальной пешеходной доступности и быстрому трансферу из аэропорта. При составлении списка эксперты учитывали логистику, наличие детских развлечений и адаптированность отелей для семейного отдыха. Помимо столицы Дании, в тройку лидеров вошли Берлин и Барселона, которые предлагают комфортные условия для передвижения с колясками и много открытых парковых зон. В целом топ-10 включает такие популярные направления, как Флоренция, Амстердам, Краков и Прага, что делает их оптимальным выбором для первого отпуска с малышом.

Добавим, что Черногория предлагает туристам разнообразный отдых от средневековых приморских городков до величественных горных массивов. В списке обязательных для посещения мест выделяют Котор с его венецианской архитектурой, уютный Пераст с живописными островами и историческую Будву. Для ценителей природы идеальными станут культурная столица Цетине в окружении "черных гор" и национальный парк Дурмитор, который называют доступной альтернативой Швейцарии.

