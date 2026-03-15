Зеленский: Россия передает Ирану 'Шахеды', которые атакуют военные базы США

Зеленский заявил, что это "правда на 100%".

Россия поставляет Ирану беспилотники "Шахед" для использования против США и Израиля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.

Так, он подтвердил информацию о том, что Россия передавала Ирану разведданные о размещении американских войск и объектов, чтобы Тегеран мог их атаковать. Он также сообщил, что Россия нашла "оправдание" для таких действий.

Моя разведка сообщила мне, что россияне делятся, разведданными с иранским режимом, помогают им... Также моя разведка сообщила мне, что они говорят: "Если Европа и США могут помогать Украине разведданными в этой войне, это значит, что Россия может помогать иранскому режиму. Такова их точка зрения на это", - резюмировал Зеленский.

Зеленский также заявил, что это "на 100% правда", что Иран использовал беспилотники "Шахед" российского производства для атак на американские базы.

"Они используют иранские лицензии, по которым они построили и произвели большое количество дронов. Они передали их. У меня есть 100% факты, что иранский режим применял их против американских баз и против ближневосточных соседей Ирана", - сказал глава государства.

Он добавил, что с Украиной поделились разведданными, которые подтверждают, что некоторые детали в иранских дронах являются российскими.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нужна помощь" Украины в вопросе противодействия иранским беспилотникам на Ближнем Востоке.

"Последний человек, от которого нам нужна помощь, – это Зеленский", - сказал он.

Он также пообещал, что санкции, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, "будут восстановлены, как только кризис пройдет".

