В Эфиопии хищники бродят по улицам и экономят жителям $100 тысяч в год: что они делают

Гиены и другие падальщики питаются отходами, которые жители выбрасывают на обочины.

Во втором по величине городе Эфиопии – Мекеле - гиены и другие городские падальщики, которые бродят по улицам, помогают жителям экономить десятки тысяч долларов в год. Как пишет DiscoverWildlife, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Ecological Solutions and Evidence, гиены и капюшонные грифы экономят деньги сектору утилизации отходов и предотвращают выброс более тысячи тонн углекислого газа каждый год, просто поедая гнилое мясо.

Падальщики – распространенное явление в крупных эфиопских городах, где они питаются тем, что могут найти. "Такие животные, как пятнистые гиены, адаптировались к высокой плотности городской среды и стали неотъемлемой частью городской экосистемы", – говорит Гидей Йирга из Шеффилдского университета.

Это справедливо и для второго по величине города страны, Мекеле. Каждый год 660 000 жителей в совокупности забивают более миллиона кур, коз и овец на мясо, а затем выбрасывают остатки. Две трети этих органических отходов сбрасываются на обочины дорог и другие открытые места, где они разлагаются и выделяют в атмосферу парниковые газы, такие как метан и углекислый газ.

Питаясь пищевыми отходами, падальщики помогают удерживать этот углерод. Чтобы оценить, насколько это влияет на изменение климата, Гидей и его коллеги опросили 409 случайно выбранных домохозяйств, а затем экстраполировали свои данные на весь город.

Исследователи обнаружили, что город ежегодно производит около 1240 метрических тонн мясных отходов – это эквивалентно общему весу примерно 31 000 живых овец. Пятнистые гиены, бродячие собаки и африканские волки съедают около половины этого количества. Вместе эти животные предотвращают выброс примерно 1063 метрических тонн углекислого газа в год и экономят сектору утилизации отходов около 100 000 долларов США в год.

Теперь исследователи надеются, что эту модель можно будет применить в других городах Эфиопии и африканских государствах, где органические отходы регулярно сбрасываются на обочины дорог.

