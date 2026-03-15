Морская пехота США ищет 'плащ-невидимку', опираясь на опыт войны в Украине, - BI

Опыт войны в Украине заставил Корпус морской пехоты США ускорить поиск определенных решений.

Морская пехота США ищет новый элемент верхней одежды для защиты своих подразделений от угроз на поле боя, способных "видеть" сквозь традиционный камуфляж и укрытия.

Современное поле боя становится все более насыщенным датчиками, включая технологии тепловизионного зрения, которые могут обнаруживать тепловые сигнатуры людей и транспортных средств в инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра. Многие беспилотники в войне в Украине оснащены тепловизионными камерами, которые используются с летальным исходом. Украинские войска искали решения, и теперь это делает морская пехота США, пишет Business Insider.

В среду морпехи опубликовали новое уведомление о "поиске источников", объявив о поиске поставщиков, которые могли бы создать камуфляж для снижения вероятности инфракрасного обнаружения. Желаемый предмет одежды назвали "мультиспектральной маскировочной накидкой" (Multispectral Camouflage Overgarment).

Технические требования к "невидимости"

В публикации говорится, что она обеспечит "индивидуальное управление сигнатурой" путем "смягчения обнаружения в визуальном, ближнем инфракрасном и коротковолновом инфракрасном спектрах, а также подавления тепловых сигнатур в средневолновом и длинноволновом инфракрасном диапазонах, чтобы снизить вероятность обнаружения тепловыми датчиками".

Накидка предназначена для того, чтобы скрыть облик морского пехотинца не только от невооруженного глаза и приборов ночного видения, но и от современных инфракрасных и тепловых датчиков, используемых дронами и системами наблюдения.

Для достижения этой цели Корпус ищет "цельную конструкцию свободного кроя большого размера, обеспечивающую полное покрытие тела, включая индивидуальное снаряжение и оборудование", говорится в документе. Она должна надеваться в течение 15 секунд поверх униформы и снаряжения морского пехотинца, будь то в боевых условиях или во время тренировок.

Масштабы производства и сроки

Плащ может значительно сократить расстояние, с которого обнаруживаются морские пехотинцы, что затруднит противнику их поиск с помощью наземных и воздушных датчиков. Он также должен функционировать при экстремальных температурах и в различных условиях окружающей среды. Служба заявляет, что намерена предоставить войскам более 61 000 таких плащей к 2030 финансовому году.

Военные США давно осознали необходимость в таких возможностях, но массовое распространение датчиков на дешевых дронах в войне в Украине усилило срочность.

"Мы знаем, что системы захвата [целей] противника очень и очень функциональны: если вы видите цель, то с помощью высокоточных боеприпасов... вы можете ее поразить", – заявил законодателям в 2019 году генерал Марк Милли, бывший тогда начальником штаба армии. "Поэтому системы камуфляжа, которые разбивают электронные и тепловые сигнатуры, имеют критическое значение".

В прошлом году министр армии Дэн Дрисколл прямо высказался о современном поле боя в Украине во время подкаста War on the Rocks, заявив, что "вы не можете двигаться, не будучи замеченными". Он сказал, что это потребует изменений в методах работы сухопутных войск.

В марте прошлого года 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада Украины в Facebook поделилась видеозаписью своих усилий по борьбе с тепловизорами, представив то, что она назвала антитепловизионными костюмами.

"Это не фантастика. Это реальность современной войны. Тепловизионные костюмы меняют правила игры на поле боя, делая солдат невидимыми для вражеских тепловизионных камер и дронов. Такие технологии критически важны для штурмовых групп, разведки, снайперов и даже эвакуационных миссий. И это только начало", – говорится в подписи 56-й бригады под видео.

Ранее УНИАН сообщал, что Япония может обменять ракеты Patriot, которые она производит, на украинские дроны. "Хотя Япония имеет небольшой опыт в сфере БПЛА, Украина неоднократно модернизировала свои дроны за короткий промежуток времени на основе реального боевого опыта, что сделало их чрезвычайно эффективными", - сообщил источник в Министерстве обороны Японии.

Кроме того, мы также рассказывали, что США отправили на Ближний Восток 10 000 дронов-перехватчиков с ИИ, испытанных в Украине. Стоимость одного беспилотника составляет от 14 000 до 15 000 долларов, но при крупных заказах цена может снизиться до 3 000–5 000 долларов за единицу.

