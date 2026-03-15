Морская пехота США ищет 'плащ-невидимку', опираясь на опыт войны в Украине, - BI

Морская пехота США ищет новый элемент верхней одежды для защиты своих подразделений от угроз на поле боя, способных "видеть" сквозь традиционный камуфляж и укрытия.
Современное поле боя становится все более насыщенным датчиками, включая технологии тепловизионного зрения, которые могут обнаруживать тепловые сигнатуры людей и транспортных средств в инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра. Многие беспилотники в войне в Украине оснащены тепловизионными камерами, которые используются с летальным исходом. Украинские войска искали решения, и теперь это делает морская пехота США, пишет Business Insider.
В среду морпехи опубликовали новое уведомление о "поиске источников", объявив о поиске поставщиков, которые могли бы создать камуфляж для снижения вероятности инфракрасного обнаружения. Желаемый предмет одежды назвали "мультиспектральной маскировочной накидкой" (Multispectral Camouflage Overgarment).
Технические требования к "невидимости"
В публикации говорится, что она обеспечит "индивидуальное управление сигнатурой" путем "смягчения обнаружения в визуальном, ближнем инфракрасном и коротковолновом инфракрасном спектрах, а также подавления тепловых сигнатур в средневолновом и длинноволновом инфракрасном диапазонах, чтобы снизить вероятность обнаружения тепловыми датчиками".
Накидка предназначена для того, чтобы скрыть облик морского пехотинца не только от невооруженного глаза и приборов ночного видения, но и от современных инфракрасных и тепловых датчиков, используемых дронами и системами наблюдения.
Для достижения этой цели Корпус ищет "цельную конструкцию свободного кроя большого размера, обеспечивающую полное покрытие тела, включая индивидуальное снаряжение и оборудование", говорится в документе. Она должна надеваться в течение 15 секунд поверх униформы и снаряжения морского пехотинца, будь то в боевых условиях или во время тренировок.
Масштабы производства и сроки
Плащ может значительно сократить расстояние, с которого обнаруживаются морские пехотинцы, что затруднит противнику их поиск с помощью наземных и воздушных датчиков. Он также должен функционировать при экстремальных температурах и в различных условиях окружающей среды. Служба заявляет, что намерена предоставить войскам более 61 000 таких плащей к 2030 финансовому году.
Военные США давно осознали необходимость в таких возможностях, но массовое распространение датчиков на дешевых дронах в войне в Украине усилило срочность.
"Мы знаем, что системы захвата [целей] противника очень и очень функциональны: если вы видите цель, то с помощью высокоточных боеприпасов... вы можете ее поразить", – заявил законодателям в 2019 году генерал Марк Милли, бывший тогда начальником штаба армии. "Поэтому системы камуфляжа, которые разбивают электронные и тепловые сигнатуры, имеют критическое значение".
В прошлом году министр армии Дэн Дрисколл прямо высказался о современном поле боя в Украине во время подкаста War on the Rocks, заявив, что "вы не можете двигаться, не будучи замеченными". Он сказал, что это потребует изменений в методах работы сухопутных войск.
В марте прошлого года 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада Украины в Facebook поделилась видеозаписью своих усилий по борьбе с тепловизорами, представив то, что она назвала антитепловизионными костюмами.
"Это не фантастика. Это реальность современной войны. Тепловизионные костюмы меняют правила игры на поле боя, делая солдат невидимыми для вражеских тепловизионных камер и дронов. Такие технологии критически важны для штурмовых групп, разведки, снайперов и даже эвакуационных миссий. И это только начало", – говорится в подписи 56-й бригады под видео.
Ранее УНИАН сообщал, что Япония может обменять ракеты Patriot, которые она производит, на украинские дроны. "Хотя Япония имеет небольшой опыт в сфере БПЛА, Украина неоднократно модернизировала свои дроны за короткий промежуток времени на основе реального боевого опыта, что сделало их чрезвычайно эффективными", - сообщил источник в Министерстве обороны Японии.
Кроме того, мы также рассказывали, что США отправили на Ближний Восток 10 000 дронов-перехватчиков с ИИ, испытанных в Украине. Стоимость одного беспилотника составляет от 14 000 до 15 000 долларов, но при крупных заказах цена может снизиться до 3 000–5 000 долларов за единицу.