'Закрыта не для всех': в Иране высказались по поводу блокады Ормузского пролива

В стране говорят, что многие суда предпочитают не проходить через пролив из-за соображений безопасности.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Ормузский пролив открыт для прохода. Об этом он сказал в интервью MS NOW.

По его словам, этот пролив закрыт только для танкеров и кораблей, принадлежащих противникам Ирана и их союзникам.

"Пролив не закрыт для всех, он закрыт только для американских, израильских и подобных судов и танкеров, а для остальных нет ограничений", - заверил министр.

Арагчи добавил, что многие суда предпочитают не проходить через пролив из-за собственных соображений безопасности, но это не касается Ирана. Также он сказал, что многие танкеры и корабли продолжают проходить через Ормузский пролив, поэтому он не закрыт.

Ранее CNN писало, что перекрытие Ормузского пролива застало Трампа врасплох. По словам собеседников издания, Совет национальной безопасности при президенте США не смог полностью учесть то, что некоторые чиновники назвали худшим сценарием, с которым сейчас сталкивается американская администрация.

"Планирование того, как предотвратить именно этот сценарий - невозможный, как это долгое время казалось, - десятилетиями было основополагающим принципом политики национальной безопасности США. Я потрясен", - высказался бывший американский чиновник, работавший в президентских администрациях как республиканцев, так и демократов.

Впоследствии Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию и другие страны направить корабли в Ормузский пролив.

"Многие страны, особенно те, которые пострадали от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с Соединенными Штатами Америки, чтобы обеспечить открытость и безопасность пролива", - добавил президент США.

