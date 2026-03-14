15 марта: церковный праздник сегодня, что сулит удачу в этот день

Православный праздник сегодня называют в народе Александров день.

15 марта украинская православная церковь по новому календарю вспоминает мученика Агапия и вместе с ним еще семь мучеников Кесарийских. В этот день наши предки обращали внимание на погодные знаки, верили в силу молитвы и соблюдали особые запреты. Рассказываем о главных традициях, народных приметах даты и о том, какой православный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Церковный праздник сегодня в Украине по новому стилю

15 марта по новоцерковному стилю (который вступил в силу с 2023 года) православные чтят память Агапия и еще семерых Кесарийских мучеников. Все они пострадали за веру при императоре Диоклетиане в III-IV веках в Кесарии Палестинской. По староцерковному календарю память святых будут чтить 28 марта.

Во временя правления императора Диклетиана христиан, отказывавшихся приносить жертвы языческим богам, подвергали пыткам и казни. Во время одного из языческих праздников юноши - Пуплий, Тимолай, два Александра и иподиакон Ромил - открыто исповедали христианство перед правителем Урваном. Тот сначала пытался спасти их жизни и убедить юношей принять язычество - но они оставались непреклонны. Тогда всех бросили в темницу. Там они познакомились с Агапием и его слугой Дионисием.

Кого еще вспоминают сегодня согласно новому стилю церкви: священномученика Александра, пресвитера в Сиде и мученика Никандра.

Сегодня - третья неделя (воскресенье) Великого поста, которая называется Крестопоклонная.

В этот день в храмах для поклонения выносят Крест и вспоминают в молитвах страдания Иисуса Христа и его жертву. День считается духовной поддержкой для постящихся - он приходится на середину Великого поста и призван укрепить людей в вере, а также помочь продолжить пост.

Какой сегодня праздник церковный по старому стилю

По юлианскому календарю 15 марта чтят святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре и какие запреты и традиции связаны с этой датой.

О чем просят в молитвах дня, что нельзя делать сегодня

15 марта православные обращаются с молитвами к великомученикам, просят у Бога здоровья, помощи в семье и укрепления веры.

В народе день называют Александров и советуют посвятить его домашним делам и подготовке к посевной. По народным традициям в этот день благодарили лес и природу за их дары, ведь лес в старину был кормильцем.

Сегодня, как и в любой другой день, не стоит ругаться, желать зла, обижать животных, отказывать в помощи или милостыне. Церковь не одобряет лень, жадность, ложь и отчаяние. Продолжается Великий пост.

Народные приметы не советуют сегодня идти в лес и отправляться в дальний путь - к опасности и несчастью в дороге. Не стоит брать или давать в долг, заключать финансовые сделки - это к потере денег. Нельзя обижать животных, особенно собак и кошек, - можно потерять старых друзей, а также выходить из дома без приколотой булавки с изнаночной стороны одежды.

Встретить черного кота сегодня - необычайное везение, которое сулит удачу и даже богатство.

Приметы 15 марта

По приметам дня судят о погоде и о том, как планировать работы в поле, посевы и бытовые дела:

воробьи громко чирикают - день будет солнечным и теплым;

прилетели чайки - к теплой весне;

яркий закат - в скором времени жди дожди;

туманный рассвет и пасмурно - вечером пойдет дождь.

Наблюдают за перелётными птицами: вернулись жаворонки или журавли - погода установится теплая.

Вас также могут заинтересовать новости: