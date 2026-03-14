МИД ответил Ирану на угрозы нанести ракетные удары по Украине

Заявления Ирана абсурдны на фоне его поддержки российской агрессии против Украины.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины приравняли угрозы Ирана к попыткам серийного убийцы оправдывать преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сообщил журналистам. В частности, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства напомнил, что иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, напрямую предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для войны против Украины.

"В этом контексте абсурдно, когда какие-то представители этого режима угрожают Украине и еще и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в ст. 51 Устава ООН. Это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс", – подчеркнул Тихий.

Как отметил пресс-секретарь, иранский режим должен понести ответственность за все свои преступления против иранского народа и других стран и народов.

Угрозы Ирана в адрес Украины

Как сообщал УНИАН, недавно Иран выступил с угрозами в адрес Украины. В частности, председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, включая беспилотники, делает всю украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана.

9 марта эксперт по вопросам Ирана в израильском Институте исследований национальной безопасности Бени Сабти высказал мнение, что если нейтрализовать нового лидера иранского режима Моджтабу Хаменеи, то это может привести к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Он выразил уверенность, что дестабилизация Ближнего Востока происходит именно из-за иранского режима, а ключом к стабильности является устранение лидера Моджтабы.

Вас также могут заинтересовать новости: