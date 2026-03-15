Совместная разработка Британии и Украины может стать 'щитом' в Персидском Заливе, - The Times

Такое решение может стать ответом на призыв Трампа к союзникам.

Великобритания может развернуть тысячи дронов-перехватчиков и охотников за минами в Ормузском проливе после того, как президент США Дональд Трамп призвал союзников помочь обеспечить безопасность нефтяных танкеров, проходящих через этот регион. "Многие страны, особенно те, на которые влияет попытка Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с США, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным", - написал он в Truth Social.

Это произошло спустя неделю после того, как Трамп заявил, что США "не нужно", чтобы Великобритания направляла авианосец в залив. По имеющимся данным, британское военное руководство обсуждает возможные варианты действий на случай, если будет принято решение о направлении дополнительных сил в залив, пишет The Times.

Сообщается, что какое-то время назад эсминец типа 45 HMS Dragon начал свой путь для усиления обороны британской военной базы на Кипре. Отвечая на вопрос о заявлении Трампа, представитель Министерства обороны Великобритании сказал: "В настоящее время мы обсуждаем с нашими союзниками и партнерами ряд вариантов обеспечения безопасности судоходства в регионе".

Источник в оборонном ведомстве подтвердил, что одним из рассматриваемых вариантов является использование автономных дронов для охоты за минами, управляемых Группой по эксплуатации мин и угроз Королевского флота (MTXG), которая в настоящее время находится в регионе. Неизвестно, сколько именно дронов находится на вооружении и какие системы могут быть развернуты.

Технологии из Украины против иранских "Шахедов"

Сложные системы перехвата дронов "Octopus", тысячи которых ежемесячно производятся для использования Украиной против России, также рассматриваются для применения против иранских беспилотников Shahed.

"Украина, безусловно, является приоритетом номер один для этой технологии. Но помимо этого, ось агрессии между Россией и Ираном очевидна", – сообщил источник The Telegraph. "Дроны типа "Шахед" являются ключевой частью арсеналов обеих стран".

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил на прошлой неделе, что Великобритания располагает автономными противоминными системами в регионе, добавив: "Мы начинаем рассматривать дополнительные варианты, которые могли бы развернуть вместе с союзниками".

Дроны-охотники за минами обычно работают, имитируя сигнатуру корабля, заставляя морские мины безопасно детонировать. В настоящее время у Великобритании есть четыре системы дронов в эксплуатации или разработке под кодовыми названиями Wilton, Sweep, SeaCat и MMCM.

Система Wilton ранее использовалась Королевским флотом в районе Клайда в Шотландии и в заливе. Она включает в себя беспилотные надводные суда, оборудование для обнаружения мин и центры дистанционного управления.

Трамп заявил, что американские военные "уничтожили 100% военного потенциала Ирана", но предупредил, что иранцам будет "легко" атаковать нефтяные танкеры, пересекающие пролив, с помощью ракет или мин.

Экономический эффект - цены на нефть и топливо

Фактическая блокада пролива усиливает внутреннее давление на Трампа, так как цены на топливо растут по всему миру. Нефть уже достигла отметки около 100 долларов за баррель, а иранское военное командование заявило, что продолжит создавать проблемы для судов в проливе.

В результате растут цены на заправках. На этой неделе средняя розничная цена бензина в США достигла 0,92 доллара за литр (3,50 доллара за галлон). В Великобритании средние цены на бензин выросли на 8 пенсов за литр, а на дизельное топливо – более чем на 17 пенсов.

Ситуация с минами в Ормузском проливе

В пятницу Пентагон сообщил, что Хегсет одобрил запрос Центрального командования США о направлении в залив экспедиционного подразделения из Японии в составе десантного корабля и 2500 морских пехотинцев.

Существуют опасения, что Иран установил как минимум дюжину мин, чтобы помешать проходу нефтяных танкеров или военных кораблей через Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового потока нефти. Считается, что в арсенале Тегерана имеется более 5000 морских мин, согласно оценкам Разведывательного управления Министерства обороны США.

Великобритания имеет в своем флоте семь противоминных судов, хотя четыре из них недоступны для немедленных операций. Одно из них, HMS Middleton, было возвращено домой из залива за несколько дней до начала войны с Ираном. Остальные три считаются крайне важными для защиты британских вод от российских угроз и обеспечения безопасного прохода атомных подводных лодок с базы в Фаслейне, Шотландия.

Контр-адмирал Нил Морисетти, который командовал британскими военными кораблями, защищавшими нефтяные танкеры в Ормузском проливе во время ирано-иракской войны, заявил, что решение вернуть Middleton в Британию "было не очень умным". Он добавил: "Мы в довольно плачевном состоянии, если можем отправить туда только один военный корабль".

Ситуация с дронами на Ближнем Востоке

Ранее УНИАН сообщал, что США якобы "не нужна помощь" Украины в вопросе противодействия иранским беспилотникам на Ближнем Востоке. "Последний человек, от которого нам нужна помощь, – это Зеленский", – сказал американский лидер.

В то же время мы писали, что Нетаньяху подал запрос на разговор с Зеленским. Ему нужны украинские дроны. Запрос поступил на фоне большого опыта Украины в перехвате беспилотников иранского производства.

