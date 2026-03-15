ВСУ усилили удары по российским целям на двух направлениях, - ISW

Эти удары срывают планы россиян по весенне-летнему наступлению.

Украинские Силы обороны усилили удары средней дальности - примерно от 20 до 120 километров от линии фронта - по российским логистическим объектам, военной технике и живой силе.

Как говорится в отчете Института изучения войны, таким образом ВСУ повышают свою способность противостоять российским ракетным ударам, ослабляют российскую ПВО, а также срывают попытки российского продвижения, что, очевидно, помешает ожидаемому весенне-летнему наступлению России.

В частности, украинские военные атаковали пусковую установку баллистических ракет "Искандер-М" в оккупированном Крыму, радиолокационную станцию ​​"Небо-У", а также ряд складов, командных пунктов и систем противовоздушной обороны на оккупированных территориях.

Видео дня

При этом аналитики отмечают, что эти удары были в основном направлены против российских войск и техники на востоке и юге Украины, где российские войска сосредоточили свои наступательные операции.

ВСУ также начали более интенсивно обстреливать российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) в направлении Славянска и Константиновки, что, вероятно, ослабит способность России проводить артиллерийскую подготовку поля боя перед любыми запланированными наземными операциями в этих направлениях.

Удары по России

ВСУ также продолжили дальнобойные удары по российской военной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Так, 14 марта Силы обороны атаковали инфраструктуру военного аэродрома"Майкоп", расположенного в Республике Адыгея, РФ. Зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры аэродрома.

Также был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, там вспыхнула ключевая установка.

