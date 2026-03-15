ВСУ усилили удары по российским целям на двух направлениях, - ISW

Украинские Силы обороны усилили удары средней дальности - примерно от 20 до 120 километров от линии фронта - по российским логистическим объектам, военной технике и живой силе.
Как говорится в отчете Института изучения войны, таким образом ВСУ повышают свою способность противостоять российским ракетным ударам, ослабляют российскую ПВО, а также срывают попытки российского продвижения, что, очевидно, помешает ожидаемому весенне-летнему наступлению России.
В частности, украинские военные атаковали пусковую установку баллистических ракет "Искандер-М" в оккупированном Крыму, радиолокационную станцию "Небо-У", а также ряд складов, командных пунктов и систем противовоздушной обороны на оккупированных территориях.
При этом аналитики отмечают, что эти удары были в основном направлены против российских войск и техники на востоке и юге Украины, где российские войска сосредоточили свои наступательные операции.
ВСУ также начали более интенсивно обстреливать российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) в направлении Славянска и Константиновки, что, вероятно, ослабит способность России проводить артиллерийскую подготовку поля боя перед любыми запланированными наземными операциями в этих направлениях.
Удары по России
ВСУ также продолжили дальнобойные удары по российской военной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре.
Так, 14 марта Силы обороны атаковали инфраструктуру военного аэродрома"Майкоп", расположенного в Республике Адыгея, РФ. Зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры аэродрома.
Также был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, там вспыхнула ключевая установка.