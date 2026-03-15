15 марта в Украине поздравляют специалистов, отвечающих за благоустройство жилых домов.

Пятнадцатое марта - это день, когда в нашей стране проводится профессиональное торжество. В праздник сегодня в Украине чествуют специалистов, без которых не обходится ни один жилой дом. В мире проводится несколько важных социальных инициатив, а по народным верованиям принято проявлять заботу о питомцах.

Какой сегодня праздник церковный

В православных святцах сегодняшняя дата по новому стилю посвящается святому Агапию и еще восьми великомученикам Кесарийских. У них просят оздоровления, прощения грешных поступков и укрепления Божьей веры. В старом стиле, которым больше не пользуются верующие, праздник 15 марта проводился в честь митрополита Киевского Иова.

Какой сегодня праздник в Украине

В третье воскресенье марта проводится - День работников ЖКХ, то есть жилищно-коммунального хозяйства. В праздник сегодня поздравления принимают специалисты, которые отвечают за наличие света, тепла и воды в жилых помещениях, уборку подъездов и прочие удобства. Именно к ним в первую очередь обращаются жильцы при возникновении проблем в доме.

Какой сегодня праздник в мире

15 марта на планете проводится День защиты прав потребителей. Его цель - научить покупателей отстаивать свои интересы в рамках закона, добиваться права выбирать качественные товары и быть услышанными.

Также на эту дату установлен Международный день борьбы с полицейской жесткостью. Как понятно из названия, его цель - осветить случаи злоупотребления силой работниками правоохранительных органов. Нередко жертвам таких действий бывает трудно добиться справедливости.

Есть еще многие другие всемирные праздники сегодня - День борьбы с исламофобией, День публичных выступлений, День тюленей, День планетариев и День здоровья подростков.

Какой сегодня праздник в народе

С древних времен приметы сегодняшнего дня помогали определить, каким будет лето:

если подул теплый ветерок, то летом будет тепло, но дождливо;

мороз и северный ветер сулят прохладный июль;

если прошел дождь, то будет лить весь апрель;

дятлы много стучат по деревьям - к ветреной погоде.

Наши предки с этого дня начинали подготовку к весенним посевам. Для этого закаляли семена и высаживали рассаду. Удачен сегодня праздник для заботы о домашних питомцах - собаках и котах. Им дают вкусные лакомства. А если животное легло хозяину на ноги, то это счастливый знак.

Что нельзя делать сегодня

Не разрешается употреблять в пищу блюда с мясом, молоком и яйцами. Этот запрет обоснован тем, какой сегодня церковный праздник - он выпадает на Великий пост. Также категорически запрещается обижать кошек и собак, ходить в лес и другие дикие места. Еще не стоит брать деньги в долг, иначе трудно будет расплатиться.

