Ющенко написал открытое письмо Орбану: тот ответил

Ющенко и Орбан лично знакомы с конца 1990-х годов, когда оба возглавляли правительства своих стран.

Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, в котором призвал его "остановиться" и "вернуться к свету".

В письме, размещенном в Facebook, Ющенко, в частности, сослался на времена своего премьерства, когда Орбан тоже впервые возглавил правительство Венгрии.

"Тогда мы вместе верили, что свобода – это не просто слово, а высший дар, за который стоит бороться. Я помню тебя другим. Я помню лидера, который понимал цену достоинства и знал, что такое освобождение от имперского гнета. Сегодня я смотрю на твои действия и спрашиваю себя: куда делся тот Виктор?" – говорится в письме.

Ющенко подчеркнул, что Украина защищает не только свою землю, но и спокойствие всей Европы, включая Венгрию. Третий президент Украины также напомнил, что настоящая политика – это ценности, а не выгода.

"Когда ты выбираешь сторону агрессора, ты предаешь не только Украину – ты предаешь память собственного народа, который знает, что такое советские танки на улицах Будапешта. Виктор, остановись и вспомни, кем ты был. История – суровый судья. Еще не поздно вернуться к свету, к настоящему европейскому братству, где ценят честь, а не сомнительные политические сделки", – написал Ющенко.

Ответ Орбана

Венгерский премьер написал собственное открытое письмо в ответ, опубликовав его на своей странице в соцсети X.

Так, Орбан, в частности, сделал экскурс в историю, где рассказал, как венгерский народ боролся за свободу на протяжении веков.

"Пожалуйста, предупредите своего президента: руки прочь от свободы венгров. Пожалуйста, убедите своего президента не шантажировать мою страну и не угрожать ее лидерам. Венгры – свободный народ. Ваша борьба за свободу не дает вам права шантажировать нас или диктовать нам условия", – написал он.

Венгерский премьер также напомнил, что в начале полномасштабного российского вторжения Венгрия предоставила убежище украинским беженцам.

"Мы по-прежнему хотим оставаться вашими друзьями, но мы не будем участвовать в вашей войне. Поэтому я прошу вас принять тот факт, что мы не будем посылать ни денег, ни оружия, ни солдат на вашу войну. Я желаю, чтобы ваша братоубийственная война не закончилась фатальным ослаблением Украинского государства, и чтобы мы могли вернуться к прежнему духу украинско-венгерской дружбы", – добавил Орбан.

Как писал УНИАН, согласно расследованию венгерских журналистов, украинских инкассаторов задержали в Венгрии из-за отказа работать с другом Орбана. С начала полномасштабной войны инкассаторские перевозки между австрийским банком Raiffeisen и Украиной осуществляла компания, принадлежащая Иштвану Гаранчи – близкому другу премьер-министра Виктора Орбана. Когда же на прошлой неделе Raiffeisen впервые воспользовался услугами инкассаторов "Ощадбанка" вместо венгерской компании, украинские инкассаторы были задержаны, а деньги изъяты.

Также мы рассказывали, что на этой неделе Орбан без согласия Киева отправил в Украину венгерскую правительственную делегацию, чтобы проверить состояние нефтепровода "Дружба", поврежденного россиянами. Во время видеозвонка Орбан призвал делегацию быть вежливой с украинской стороной и показать, что венгры пытались решить проблему, а украинцы не пошли на встречу.

