ЕС продлил санкции против России ещё на полгода

Речь идет о списке, включающем более 2600 физических и юридических лиц.

Совет Европейского Союза продлил действие санкций против лиц и организаций, причастных к российской агрессии против Украины. Таким образом, санкции будут действовать еще как минимум шесть месяцев – до 15 сентября 2026 года, говорится на сайте Евросовета.

Под ограничения попадают около 2600 физических и юридических лиц. Меры включают замораживание активов, запрет на поездки в страны ЕС и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов субъектам, подпадающим под санкции. Решение принято в ответ на продолжающуюся "неоправданную и неспровоцированную" военную агрессию России против Украины.

В пресс-релизе отмечается, что при пересмотре санкционного списка из него исключили двух человек, однако не уточняется, кого именно. Также из перечня подсанкционных лиц исключили пятерых умерших.

"ЕС по-прежнему решительно настроен поддерживать и усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить жестокую агрессивную войну и начать конструктивные переговоры с целью достижения мира", – говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, на фоне скачка мировых цен на нефть из-за военной авантюры Трампа в Иране США объявили о частичном ослаблении санкций против России. В частности, американцы разрешили продажу той нефти, которую Россия уже погрузила на танкеры.

В Европе не только не последовали примеру США, но и жестко раскритиковали Вашингтон. В частности, негативно о смягчении санкций высказался немецкий канцлер Фридрих Мерц.

