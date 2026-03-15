В Восточной Европе нашли большое месторождение металла, важного для обороны

Было пробурено семь скважин, пять из которых выявили значительные концентрации сурьмы

В Восточной Европе обнаружено большое месторождение сурьмы, критически важного металла для обороны.

Как пишет antena3.ro, канадская компания Military Metals Corp объявила об обнаружении на проекте Trojárová Antimony-Gold, расположенном в Словакии, значительных месторождений золота и сурьмы, которая считается стратегически важным металлом для военной и электронной промышленности.

Из семи буровых скважин в пяти были обнаружены значительные концентрации сурьмы, а в четырех – значительные количества золота.

Так, в буровой скважине 25-TVA-003 в интервале 4,5 метра была обнаружена концентрация сурьмы 4,1%, в том числе в 2,5 метрах - 7% сурьмы.

В других буровых скважинах были обнаружены концентрации золота до 10,52 г/т в коротких интервалах и сурьмы более 9% в отдельных сегментах.

Пробы, взятые из буровых скважин, были доставлены в независимую коммерческую лабораторию ALS в Румынии для геохимического анализа, который подтвердил наличие этих металлов.

Проект Trojárová, на котором на данный момент проведено в общей сложности 70 буровых работ, считается стратегическим пунктом для европейского производства сурьмы – металла, необходимого для оборонной промышленности.

Сурьма также играет важную роль в высокопроизводительной электронике, входя в состав полупроводников, светодиодов и специальных схем. Благодаря этим свойствам и применению в сплавах для военной техники, сурьма считается стратегическим металлом.

Ранее УНИАН рассказывал, что благодаря глобальному потеплению в ближайшие десятилетия Антарктида лишится ледяного покрова, обнажив залежи меди, железа, золота, серебра, платины и кобальта.

Два региона Антарктиды обладают наиболее перспективными месторождениями полезных ископаемых: Антарктический полуостров и Трансантарктические горы. На полуостров претендуют Чили, Аргентина и Великобритания, а на горный хребет – Австралия и Новая Зеландия.

