Почему существует именно наша Вселенная: ученые поспорили о Боге и мультивселенной

Время от времени будут появляться такие Вселенные, которые будут пригодными для жизни, но человечество о них не сможет узнать.

Вселенная, в которой живет человечество, идеально настроена для него, но что было бы, если бы гравитация была слабее или сильнее?

Как объяснил профессор Пол Халперн, физик из Университета Святого Иосифа в США, если бы графитация была слабее, например, звезды и планеты, возможно, не образовались бы. "С другой стороны, если бы гравитация была намного сильнее, то Вселенная очень скоро рухнула бы", предположил он.

Как пишет Би-би-си, есть около 20 фундаментальных констант природы - их точные значения обеспечивают работу законов физики.

Видео дня

"Но откуда они взялись", - задалось вопросом издание. Журналисты рассуждают, что одни утверждают, что все указывает на Бога, который создал Вселенную, все тщательно продумав.

Другие объясняют это существованием мультивселенной с бесконечным числом вселенных, у каждой из которых свои физические константы, и человечество просто оказались в той, где их комбинация позволяет ему существовать.

"Каковы шансы, что нам так повезло? Некоторые скажут - довольно высокие, поскольку в тех безжизненных вселенных нас бы просто не существовало, чтобы задаваться этим вопросом. Это называется антропным принципом", - написало издание.

Физики же выдвинули множество гипотез о том, как могли возникнуть такие вселенные. Две из них заслуживают особого внимания.

Интерпретация множества миров

Первая теория происходит из квантовой механики - науки о крошечных частицах, таких как электроны.

Квантовые физики утверждают, что в этом мире свойства частицы изначально не являются строго определенными. Электрон не находится строго здесь или там. Вместо этого существует определенная вероятность того, что он окажется здесь, там или в любом другом месте.

Согласно классической интерпретации, эти вероятности "схлопываются" в одну реальность в тот момент, когда кто-то наблюдает частицу – электрон приобретает конкретное положение. И все это происходит в пределах известной нам Вселенной.

Журналисты отметили, что хотя такое трудно осмыслить, но принципы квантовой механики широко признаны в современной науке.

Ученый Хью Эверетт III в 1957 году предложил параллельную идею, позже названную интерпретацией "многих миров": квантовая частица не принимает одно фиксированное состояние, а "разветвляется" на все возможные состояния одновременно, каждое – в собственной Вселенной.

И когда человек наблюдает эту квантовую частицу, объяснял Халперн, его существование тоже разделяется: одна версия видит одну реальность, другие версии – другие. Однако, он акцентировал, что эти "двойники" не живут захватывающими параллельными жизнями, как показано в кинолентах.

Издание отметило, что у теории мультивселенной есть свои сторонники. Но некоторые ученые ее отбрасывают, поскольку ее невозможно ни доказать, ни опровергнуть, а посему она не может считаться научной.

"Желательно, чтобы как можно больше явлений объяснялись простыми уравнениями. Но если вы в поисках решения задачи обращаетесь к идее бесконечного числа вселенных, то непохоже, чтобы вы старались упростить вопрос", - прокомментировал астрофизик Герайнт Льюис из Сиднейского университета.

Вечная инфляция

Согласно современным гипотезам, вначале времен в течение ничтожно малой доли секунды, Вселенная чрезвычайно быстро расширялась.

"Существовал определенный энергетический профиль, который привел к сверхбыстрому расширению", – объяснил Хальперн.

Когда расширение остановилось, энергия преобразовалась в материю и свет, в результате чего возникла Вселенная, которую мы знаем.

Почему это расширение космоса началось и прекратилось именно в нашей области пространства, не понятно.

В одной из версий идеи "вечного расширения" предполагается, что в тех местах, где расширение прекращается, соответствующий участок пространства отщепляется и превращается в отдельную Вселенную. И каждая такая Вселенная будет отличаться от других.

Ученые допускают, что время от времени будут появляться такие Вселенные, которые окажутся пригодными для жизни. Однако, как и в случае с квантовой мультивселенной, установить контакт с другими вселенными будет сложно.

"В науке есть мнгого случаев, когда мы принимаем косвенные доказательства. Например, мы уверены, что центр Земли состоит из железа и никеля, хотя никогда там не бывали", – сказал Халперн и сказал, что гипотеза о других вселенных ему нравится.

Льюис также допустил существование той или иной формы мультивселенной. В своей статье он выразил мнение, что мультивселенная сегодня – это "едва ли гипотеза, скорее набор идей и предположений".

Вас также могут заинтересовать новости: