Москква уверена, что переговорный процесс продолжится.

В Кремле считают прогрессом на пути к миру уже сам факт начала трехсторонних переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

"В целом тот факт, что на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием, - это можно уже считать прогрессом - начало диалога", - сказал он.

По словам Пескова, дальнейший прогресс в переговорах будет зависеть от конструктивности переговорщиков.

Видео дня

"Безусловно, работа ведется. Хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнуты договоренности об их продолжении, работа будет продолжаться", - добавио спикер Кремля.

Переговоры о мире: последние новости

Как писал УНИАН, за закрытыми дверями российские переговорщики демонстрируют более прагматичный и компромиссный подход к урегулированию войны в Украине, чем в жёстких публичных заявлениях Кремля. В частности Москва часто сначала озвучивает максималистские требования (включая территориальные), а затем в частных переговорах допускает рассмотрение компромиссов по отдельным вопросам.

По данным аналитиков, американцы, кричащие об огромном прогрессе в переговорах, склонны переоценивать вежливость и мелкие знаки внимания как значимые индикаторы прогресса, что вызывает критику украинской стороны. Украинский чиновник отметил, что США воспринимают даже обычную вежливость как большой позитив.

Вас также могут заинтересовать новости: