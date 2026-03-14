'Кэшбэк на топливо' - это не социально ориентированная программа, - эксперт

Автомобилисты, у которых большие машины с большим объемом двигателя, получат больше денег, чем владельцы малолитражек.

Правительственная программа "Кэшбэк на топливо" не является социально ориентированной программой. Об этом сказал в эфире "Киев24" экономист и заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Он отметил, что автовладельцы, у которых более крупные автомобили с большим объемом двигателя, действительно получат больше средств, чем люди с меньшими автомобилями:

"Это будет означать, что те, кто больше страдает от подорожания топлива, получат меньшую компенсацию за это".

Эксперт также обратил внимание, что средства из программы "Национальный кэшбэк" не будут использоваться по целевому назначению, поскольку программа призвана поддержать именно украинских производителей.

"Кэшбэк на топливо": что известно

Как писал УНИАН, ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала запуск новой программы. В частности, с 1 мая государство будет компенсировать гражданам от 5 до 15 процентов стоимости топлива, в зависимости от типа – газ, бензин или дизель.

Новость вызвала волну возмущения среди общественности и экспертов.

Сегодня представитель пресс-службы Кабмина Иван Пальчевский сказал, что правительственную программу "Кэшбэк на топливо" планируют ограничить. В месяц человек сможет получить по ней не более тысячи гривен.

