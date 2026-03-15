Трамп сделал резкое заявление о помощи Украины в защите от иранских дронов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ему "не нужна помощь" Украины в вопросе противодействия иранским беспилотникам на Ближнем Востоке.

"Последний человек, от которого нам нужна помощь, – это Зеленский", – сказал американский лидер в интервью NBC News.

Примечательно, что Трамп все же отказался комментировать, приняли ли США помощь Украины в сфере технологий перехвата дронов.

Видео дня

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что страны Ближнего Востока обратились к Киеву с просьбой поделиться опытом перехвата иранских дронов "Шахед" во время российских атак.

"Именно поэтому мы уже направили группы экспертов в три страны", – добавил глава государства.

Трамп о санкциях против РФ и переговорах по войне

Комментируя решение об отмене части санкций против российской нефти в тот момент, когда цены на нее стремительно растут, президент США сказал: "Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу иметь нефть".

При этом он уверяет, что санкции, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, "будут восстановлены, как только кризис пройдет".

Когда Трампа спросили о критике со стороны некоторых иностранных лидеров в связи с отменой санкций, он уклонился от прямого ответа и направил свой гнев на президента Украины:

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов к соглашению. С Зеленским гораздо сложнее договориться".

Война на Ближнем Востоке и Украина

На фоне военной операции США и Израиля против Ирана ряд стран заинтересовался украинским опытом в противодействии иранским беспилотникам. Украина уже отправила специалистов в три страны.

О приобретении украинских беспилотников для укрепления своей обороны задумались и в правительстве Японии. Источник в Минобороны Японии сообщил журналистам, что Украина неоднократно модернизировала свои дроны за короткий промежуток времени на основе реального боевого опыта, что сделало их чрезвычайно эффективными.

Вас также могут заинтересовать новости: