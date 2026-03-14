Федоренко указал на единственную проблему в украинской армии

Увеличение численности личного состава позволило бы, в частности, улучшить подготовку и восстановление уже находящихся на службе военнослужащих.

Ключевой проблемой Сил обороны Украины является нехватка людей. Такое мнение высказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире "Армия Медиа".

"Во всем остальном мы движемся достаточно динамично и правильно. Люди, истощение войск. Люди, которые воюют уже четыре года в полном масштабе, да еще есть большое количество людей, которые воевали с 2014 года. Люди ужасно устали, и военнослужащий не может уйти в отпуск. Ну, вот приняли решение о 30 днях гарантированного отпуска. Супер, что есть такое право. А если некого заменить? И если убрать в данный момент и отпустить в отпуск, сказать: "Нет, ну по закону же можно, вот давайте". Ну, враг вот здесь пройдет, а дальше, когда мы будем его стабилизировать, на это уйдет определенное количество жизней наших пехотных подразделений", - сказал Федоренко.

Он объяснил, что нехватка личного состава влияет на возможности украинских войск восстанавливаться и дополнительно обучаться, поскольку на этот период защитников кто-то должен заменить на передовой.

"Нужно же кем-то заменить в этот период времени, чтобы иметь возможность обучаться, спасаться, восстанавливаться, восстанавливать психологическое, физиологическое здоровье. Не идти на позицию с грыжей, которая там выпирает через все возможные вещи, а иметь возможность прооперироваться и вернуться через четыре месяца в строй. А не ходить и терпеть до того момента, пока она не заклинит, чтобы не подставить тех, кто служит вместе с тобой. Вот в чем ситуация. Поэтому основная сейчас потребность Сил обороны - это люди, потому что количество людей дает возможность соответственно работать над всеми теми изменениями и внедрениями, которые необходимы для организации современной, эффективной технологичной украинской армии", - добавил Федоренко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует годовую отсрочку от мобилизации для военнослужащих, проходивших службу по программе "Контракт 18-24". В то же время в течение этого времени эти военные могут быть призваны на службу по собственному желанию.

Между тем в Украине готовят новые наказания за уклонение от мобилизации и самовольное оставление части. В частности, для нарушителей могут ввести ограничения на управление транспортными средствами, банковские операции и другие услуги.

