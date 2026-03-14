Оккупанты перебросили морскую пехоту на юг Украины: Волошин объяснил, зачем

Россияне пройдут отработку взаимодействия на оккупированной территории Донецкой области.

Российское командование перебрасывает на юг Украины подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. По его словам, недавно на Гуляйпольское направление перебросили российскую отдельную бригаду морской пехоты.

"Это 40-я бригада Тихоокеанского флота. Она уже участвовала в штурмовых действиях возле населенных пунктов Варваровка, Прилуки (Черниговская обл. – ред.). Пытались атаковать наши позиции, однако – безуспешно…", – сказал Волошин.

Он также подтвердил, что российские войска перебрасывают на южное направление еще две группировки морской пехоты, которые после восстановления и пополнения могут быть задействованы в штурмовых действиях уже в апреле. По данным спикера, речь идет о российских дивизиях морпехов, которые сейчас находятся на разных направлениях:

"Их перебросят на территорию временно оккупированной Донецкой области. Там они пройдут боевую отработку, восстановление, пополнение потерь и, вероятно, будут задействованы в проведении штурмовых действий у нас на юге. Это может быть и Гуляйпольское направление, и Александровское направление, и даже Ореховское направление… Говорить, где они и как – это планы российского генерального штаба".

Волошин добавил, что на Гуляйпольском направлении ситуация непростая, ежедневно здесь фиксируется до трех десятков боевых столкновений. Противник атакует на нескольких участках, наиболее активен он в районах населенных пунктов Железнодорожное, Мирное, Чаривное и т. д.

Ситуация в районе Гуляйполя

Напомним, россияне пытаются охватить Гуляйполе и вытеснить из города подразделения ВСУ. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказывал, что на Гуляйпольском направлении бои сосредоточены в районе города и в самом Гуляйполе, оккупанты пытаются продвинуться в сторону Железнодорожного.

Западнее находится населенный пункт Чаривное, к которому враг стремится продвинуться через Мирное. В городе Гуляйполе, сказал пресс-секретарь, находятся подразделения ВСУ, но противник заминировал часть территории, чтобы не дать украинским военным проводить контратакующие действия.

