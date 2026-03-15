'Просто для развлечения': Трамп пригрозил новыми ударами по иранскому острову Харк

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по иранскому нефтяному экспортному хабу на острове Харк и призвал союзников направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, удары США "полностью разрушили" значительную часть острова.

"Мы можем нанести по нему еще несколько ударов просто для развлечения", - сказал он в интервью NBC News.

Как пишут журналисты, такие заявления стали резким обострением ситуации со стороны президента США, который ранее сообщал, что Америка нацелена только на военные объекты на острове Харк. Также три источника сообщили Reuters, что администрация президента отвергла попытки союзников с Ближнего Востока начать переговоры.

В материале добавляют, что способность Тегерана остановить судоходство через Ормузский пролив, по которому проходит пятая часть мировой нефти, создает сложную проблему для США и их союзников. Цены на энергоносители резко растут, ведь война вызывает крупнейшее в истории нарушение поставок нефти, поэтому энергетический кризис, скорее всего, будет продолжаться и в дальнейшем.

"Страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны заботиться об этом проходе, и мы поможем - ОЧЕНЬ! США также будут координировать свои действия с этими странами, чтобы все происходило быстро, беспрепятственно и хорошо", - заверил Трамп в своем посте в соцсети.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна ответит на любое нападение на свои энергетические объекты.

Ранее Китай и Великобритания прокомментировали призыв Трампа отправить корабли на Ближний Восток. В частности, представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал, что в Пекине призывают к немедленному прекращению боевых действий в регионе.

В то же время представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что страна "в настоящее время обсуждает со своими союзниками и партнерами ряд вариантов для обеспечения безопасности судоходства в регионе".

В свою очередь американский сенатор-республиканец Линдси Грэм объяснил важность удара США по иранскому острову Харк. По его словам, попытка Ирана закрыть Ормузский пролив осуществляется на его собственный риск.

"Решение президента Трампа перенести боевые действия на остров Харг - жемчужину иранской нефтегазовой экономики - было необходимым, смелым и, на мой взгляд, чрезвычайно эффективным", - сказал Грэм.

