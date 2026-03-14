Длиной до 4,5 метра: ученые обнаружили крокодила, который охотился на предков человека

Исследователи обнаружили новый вид гигантского доисторического крокодила, который, скорее всего, весил полтонны, достигал длины 4,5 метра и, вероятно, охотился на наших предков, бродя по африканским просторам. Об этом пишет The Independent.

Родственник современных крокодилов имел выраженный бугор на голове, выслеживал добычу в реках и озерах, чтобы нападать на предков человека более 3 млн лет назад.

"Его назвали Crocodylus lucivenator, или "охотник Люси", поскольку он, почти наверняка, охотился на вымерший вид гоминидов Australopithecus afarensis - одного из наиболее изученных предков современных людей, благодаря безупречно сохранившемуся скелету возрастом 3,2 миллиона лет, известному как "Люси", - объяснили в материале.

Согласно исследованию, крокодил достигал максимальной длины от 3,5 до 4,5 метров, а вес взрослых особей составлял от 270 до 590 кг.

Скорее всего, хищник ждал свою добычу, погрузившись в воду, готовый наброситься на тех, кто приходил напиться, говорят ученые.

"Это был самый крупный хищник в той экосистеме, крупнее львов и гиен, и самая большая угроза для наших предков, живших там в то время. Почти наверняка этот крокодил охотился на представителей вида Люси. Пытался ли конкретный крокодил схватить Люси, мы никогда не узнаем, но он, увидев представителей вида Люси, наверняка подумал: "Ужин"", - рассказал Кристофер Брочу, автор исследования из Университета Айовы.

Также вымерший крокодил имел особые физические черты, в частности большой бугор посередине морды, похожий на тот, что есть у американского крокодила, но который не наблюдается у нильского крокодила в Африке.

По предположениям исследователей, бугор использовался самцами крокодилов для привлечения партнерши.

"Это можно наблюдать у некоторых современных крокодилов. Самец немного опускает голову перед самкой, чтобы продемонстрировать его", - объяснил Брочу.

Как стало известно, окаменелости обнаружили на месте раскопок Хадар в регионе Афар в Эфиопии.

"В плиоцене Хадар состоял из разнообразных сред обитания, расположенных рядом с его озерными и речными системами в пространстве и времени, включая открытые и закрытые леса, галерейные леса, влажные луга и кустарники. Интересно, что этот крокодил был одним из немногих видов, которые смогли выжить на протяжении всего этого периода", - отметил еще один автор исследования Кристофер Камписано.

Как писал УНИАН, в Китае нашли окаменелость ранее неизвестного скорпиона. Ученые рассказали, что этот скорпион имел длину около 10 см, что делало его крупнее многих других восьминогих охотников той же эпохи.

Также сообщалось, что во время раскопок в Помпеях ученые обнаружили тайную лестницу, ведущую к затерянному месту. Сначала считалось, что лестница внутри виллы "Дом Тиасуса" в Помпеях никуда не вела, но теперь кажется, что это был вход в городской мегаполис.

