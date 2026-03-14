Неаппетитный нюанс: работники ресторанов назвали рыбу, которую сами никогда не заказывают

Лучше не видеть, как чистят эту рыбу.

Существует множество блюд, которые никогда не следует заказывать в ресторанах, и не всегда это проблема вкуса или безопасности. Как пишет tastingtable.com, пользователи Reddit рассказали об одном виде рыбы, которую шеф-повара и работники ресторанов стараются не заказывать, и советуют другим этого не делать.

В сабреддите AskReddit пользователь задал вопрос о том, какие блюда шеф-повара избегают, когда едят вне дома, и рыба-меч набрала больше всего голосов.

Многие посетители любят эту рыбу за ее мясистую текстуру и явное отсутствие "рыбного", морского вкуса, однако в ней чаще всего встречается большое количество видимых паразитов, таких как нематоды и черви, которые могут быть опасны для человека при попадании в организм в живом виде.

Ппользователи Reddit также поделились крайне неаппетитными подробностями, которые точно заставят вас хорошо подумать, прежде чем заказывать эту рыбу.

"Я видел, как шеф-повар разделывал и чистил такую ​​рыбу, и это не очень красиво. Скажем так, рыба такого размера за свою жизнь подхватывает много паразитов, и все они начинают покидать ее сразу, когда понимают, что их хозяин мертв", пишет один из пользователей.

"После того, как рыбу очистили от чешуи и всё такое, вы увидите, как [черви] вылезают из кожи и падают на разделочный стол. Все они довольно быстро умирают и не представляют проблемы, когда рыба подготовлена ​​и приготовлена, но всё равно смотреть на это неприятно", - пишет другой пользователь.

Нагревание до температуры в 60 градусов Цельсия или замораживание до -20 убьёт паразита, и даже его личинки, но это все равно не та "добавка" к блюду, которую кто-то захочет есть.

