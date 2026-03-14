Бои за Константиновку уже начинаются: Братчук рассказал о ситуации в Донецкой области

Силы обороны проводят определенные операции, результаты которых уже заметны, отметил представитель УДА.

Российские оккупационные войска не прекращают попыток продвинуться вглубь Донецкой области. Приоритетом для врага остаются боевые действия в районе Константиновки и Лимана.

Как пояснил в эфире телеканала FREEДOM спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук, стратегическая цель российских оккупантов заключается в том, чтобы полностью охватить эту агломерацию, а далее – выйти на Славянско-Краматорский рубеж.

Это нужно врагу для того, чтобы продолжить движение в направлении административных границ Донецкой области.

В то же время Силы обороны проводят определенные операции, результаты которых уже видны. На некоторых участках украинские защитники смогли восстановить позиции, местами враг был отброшен с его позиций, добавил Братчук:

"Я думаю, что такие хирургические вмешательства со стороны Сил обороны будут продолжаться, потому что мы прекрасно понимаем, что бои за Константиновку как городскую агломерацию уже начинаются".

При этом спикер УДА прогнозирует, что в ближайшее время активность врага усилится. Это будет видно, в том числе, по количеству механизированных штурмов.

По мнению Братчука, враг вряд ли будет идти колоннами, но в наступательных действиях, вероятно, будет присутствовать механизированная составляющая.

"Что касается Константиновки, вполне вероятно, что будет активность. Она сегодня есть и на Лиманском направлении, в том числе и на Запорожском", – резюмировал Сергей Братчук.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские оккупационные войска перебросили на юг Украины морскую пехоту. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что эти силы будут участвовать в штурмовых действиях. По его словам, это 40-я бригада Тихоокеанского флота, которая уже "засветилась" в Черниговской области.

Между тем в Купянске Харьковской области все еще находятся российские захватчики. Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что примерно 20 оккупантов сейчас находятся на руинах здания, которое было городской больницей Купянска. Вражеские военные находятся в окружении.

