Мир покоряет новый туристический тренд для взрослых

Утверждается, что предложение ориентировано на поколение Z и миллениалов, которые "везде ищут ностальгию".

Среди туристов, похоже, появился новый тренд – в Европе открылись летние лагеря для взрослых. Суть таких мест заключается в том, чтобы отдыхать на свежем воздухе, вести активный образ жизни и заниматься чем-то в группе с другими людьми.

Такие лагеря пробуждают в людях воспоминания о беззаботных днях в детстве, рассказывает Euronews. В Соединенных Штатах они существуют уже некоторое время, теперь такие заведения открывают и в европейских странах. Эти места отвечают желанию людей заводить друзей лично в обществе, которое все больше переходит в онлайн.

Почему летние лагеря для взрослых популярны среди туристов

Туроператор EF Ultimate Break уже этим летом запускает недельный летний лагерь для взрослых в Швейцарских Альпах. Там утверждают, что это предложение ориентировано на поколение Z и миллениалов, которые "везде ищут ностальгию".

"Сейчас в мире много вызовов, и мы видим, что люди в возрасте от 20 до 30 лет искренне стремятся вернуться к той простоте, которая была в детстве. Летний лагерь – это такая неотъемлемая часть взросления, и идея снова пережить это ощущение уже взрослым, когда для тебя запланированы мероприятия, ты находишься на свежем воздухе и завязываешь дружеские отношения без каких-либо усилий, действительно находит отклик в сердцах людей", – пояснила директор по развитию туров Алисса Сендс.

Авторы прогнозируют, что подобные поездки станут хитом. Когда в прошлом году контент-креатор Эллисон Вольф поделилась видео с отдыха в Camp Château – лагере на юге Франции – уже через 5 дней были распроданы все туры на 2025 год. К тому же, 11 тысяч человек оказались в списке ожидания.

Идея этого лагеря для взрослых заключается, в частности, в том, чтобы наладить связи с другими женщинами, но естественным, непринужденным образом. Есть варианты проживания: в общих комнатах с двухъярусными кроватями в замке или в палатках для глэмпинга на двоих. Каждый вечер для всех гостей устраивается ужин.

Еще один такой лагерь – CampJoli – расположен в замке в провансальской сельской местности Франции.

"Когда я поехала в CampJoli одна, я не знала, чего ожидать. Но я не ожидала, что меня будут окружать замечательные женщины, с которыми у меня были самые удивительные разговоры, которые вдохновляли и поддерживали меня и дарили мне столько любви", – рассказала одна из посетительниц.

Что происходит в летнем лагере для взрослых

Программа от туристической компании EF создана, чтобы воссоздать атмосферу классического летнего лагеря со свежим горным воздухом, освоением новых видов спорта и возможностью завести новые знакомства.

"Недельная программа августа предусматривает пребывание в двух местах: две ночи в Лозанне на берегу озера и четыре ночи в горном городке Энгельберг. Среди развлечений – каякинг на альпийских озерах, спуск на тросе через леса, походы в горные сыроварни и совместное приготовление жареных маршмеллоу под звездами", – рассказывает издание.

В CampJoli гости могут принять участие в утренней йоге, медитативных прогулках, выпечке хлеба, сборе дикорастущих растений и вечеринках с танцами. Также туристы могут попробовать себя в гравюре, верховой езде и посетить киновечера.

"Суть лагеря заключается именно в активном, практическом опыте. Пешие прогулки, плавание, мастер-классы, веревочные парки, попытки сделать то, чего ты никогда раньше не делал. Отдых обычно больше направлен на внутренний мир. А лагерь – это пребывание на свежем воздухе, активность и совместные занятия в группе", – объясняет Сендс.

