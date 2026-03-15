Украина продолжает выплачивать пенсии гражданам в оккупированных регионах, но есть важное условие для их получения.

Граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях, не теряют права на государственную пенсию, однако им необходимо периодически подтверждать свою личность. Эта процедура называется физической идентификацией, и она обязательна для получения выплат в долгосрочной перспективе.

Разберемся, как пройти идентификацию пенсионеру на оккупированной территории и в течение какого периода времени это необходимо сделать, чтобы не лишиться начислений.

Как пройти идентификацию на оккупированной территории онлайн

Эта процедура необходима для того, чтобы государство могло периодически проверять корректность назначений пенсии в Украине и исправлять возможные ошибки системы.

Для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, такое подтверждение необходимо проходить регулярно – не позднее 31 декабря каждого года.

Если пенсионер по каким-либо причинам не выполнит это требование в предусмотренных законодательством случаях, выплата пенсии будет прекращена. Но после прохождения процедуры начисления снова возобновляются, а средства выплачиваются начиная с даты их остановки.

Самый удобный способ, согласно официальной инструкции ПФУ, – дистанционная идентификация пенсионеров по интернету. Сделать это можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или через официальное мобильное приложение.

При использовании портала необходимо сперва авторизоваться с помощью КЭП Дія.Підпис (цифровой подписи в приложении "Дія"). То есть для такого варианта необходимы устройства – смартфоны или планшеты, – на которых может быть установлено это самое приложение, хотя сайт работает и на комьютерах.

Затем необходимо будет отсканировать QR-код и подтвердить свою личность с помощью проверки по фото. После ввода пятизначного кода подписи и успешной идентификации пользователь попадает в личный кабинет, где автоматически регистрируется факт прохождения проверки.

Иными словами, никаких других действий от человека не требуется – только сам факт входа в личный кабинет.

Аналогичная процедура доступна и в мобильном приложении "Пенсионный фонд Украины". После входа и подтверждения личности по фотографии система считает процедуру завершенной.

Идентификация пенсионеров на оккупированной территории через видеозвонок

Если пенсионер не может воспользоваться цифровой подписью, предусмотрен другой дистанционный вариант – видеоидентификация. Для этого необходимо заранее записаться на сеанс видеосвязи с сотрудником Пенсионного фонда.

Подать заявку можно через сайт фонда или по телефону контакт-центра. Пенсионер заполняет заявление и указывает удобный способ связи – например, через Google Meet, Zoom, Telegram, Viber или WhatsApp. После регистрации заявителю направляют письмо с датой и временем интервью.

В ходе видеозвонка сотрудник фонда задает некоторые вопросы и просит предъявить паспорт, а после беседы местное отделение ПФУ решает, подтвердить ли личность получателя выплат. Также, если возникли трудности с авторизацией на государственном портале, в ходе звонка можно уточнить, как пенсионеру пройти идентификацию самостоятельно.

Однако на этом процесс не оканчивается – граждане должны дополнительно уведомить государство о том, что не получают аналогичные пенсионные выплаты со стороны оккупационных властей. Такое требование предусмотрено постановлением №299 от 11 февраля 2025 года.

Сообщить об этом можно в личном кабинете на сайте фонда или непосредственно во время видеоидентификации. В первом случае нужно найти на сайте раздел "Дистанционное информирование" и поставить там "галочку" напротив утверждения, что человек не получает пенсию от другого государства, в частности от органов пенсионного обеспечения РФ.

Если же пенсионер не прошел идентификацию и не подтвердил необходимые данные, Пенсионный фонд имеет право приостановить выплату пенсии до выполнения всех требований.

