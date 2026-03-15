Насыщенное 'ведьмами': туристы рассказали о деревне в Англии, где существует тайный мир магии

Несмотря на таинственный фольклор этого поселка, он по-прежнему остается скрытой жемчужиной Англии.

На побережье Корнуолла (Англия) есть поселок, который выглядит тихо и рыбацким, однако он известен мистической историей, которую не следует игнорировать. Об этом пишет Mirror.

Речь идет о поселке Боскасл, который может похвастаться богатым и сложным наследием, связанным с колдовством и магией.

Отмечается, что легенд и историй здесь настолько много, что поселок стал домом для крупнейшей в мире коллекции артефактов, связанных с колдовством.

"Все началось с группы женщин, живших в этой местности, которых обычно называли "ведьмами" или "мудрыми женщинами" и которые занимались целительством и ритуалами, чтобы защитить людей от несчастий. Считалось, что их влияние в общине было сильным и оказывало значительное воздействие на жизнь тех, кому они помогали", - рассказывается в материале.

Древняя легенда описывает ведьм Боскасла как тех, кто "продает ветер" морякам, позволяя им набрать скорость. Они просто завязывали три узла на веревке для капитанов, причем первый узел вызывал легкий ветерок, второй - сильный ветер, а третий - мощный шторм.

"Эти предания сформировали облик поселка, но, несмотря на его таинственный фольклор, он остается скрытой жемчужиной Англии, которую часто затмевают более известные соседние города. С его потрясающими пейзажами, живописными прогулочными тропами и гаванью, достойной открытки, это место имеет гораздо больше, чем кажется на первый взгляд", - подчеркнули в Mirror.

Музей колдовства и магии

В центре поселка находится Музей колдовства и магии, который открывается в начале апреля, а закрывается в октябре.

В нем хранится крупнейшая в мире коллекция артефактов, связанных с колдовством, которую собрал Сесил Уильямсон. Известно, что такое заведение было открыто в 1962 году.

"В трех милях (5 км - УНИАН) от этого места можно найти доисторический каменный лабиринт, высеченный в скале, что является доказательством того, что с древних времен человек и его магические связи с миром духов были активны в этой местности", - подчеркивал Уильямсон.

Также после посещения этого музея один посетитель оставил комментарий на TripAdvisor:

"Я посещал его однажды в детстве, и это меня напугало, поэтому я знал, что спустя столько лет возвращение сюда будет для меня настоящим наслаждением".

Другие добавили:

"Это действительно волшебный опыт, и мы почувствовали себя обновленными, когда уходили оттуда - особенно потому, что вышло солнце! Это один из наших любимых дней во время отпуска, и мы даже потратили фунт (около 59 грн - УНИАН), чтобы повернуть колесо судьбы, на котором я спросила: "Когда мы поженимся?" Оно сказало мне быть терпеливой, и... всего через два дня мы обручились!"

Также достопримечательностью поселка является гавань, которая сейчас находится под охраной Национального фонда. Идеальный способ осмотреть это место - прогуляться по популярному и простому пешеходному маршруту под названием "Прогулка по гавани Боскасла", который проведет вас спокойным путешествием по поселку.

"Нам очень понравился Боскасл: мы прогулялись по обеим сторонам гавани и поднялись на холмы, посетили местную церковь и просто наслаждались великолепными видами. Настоящему суровому корнуолльскому побережью не хватало только Полдарка, мчащегося верхом по вершинам скал", - написал один из туристов.

