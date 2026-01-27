Переговорщики РФ за кулисами смягчают свою жесткую позицию по Украине, - Kyiv Independent

Американские чиновники считают, что Москва готова пойти на компромиссы, несмотря на публичные заявления Кремля.

За закрытыми дверями российские переговорщики занимают более прагматичную позицию по урегулированию войны в Украине, чем это следует из публичных заявлений Кремля. Об этом пишет The Kyiv Independent со ссылкой на американских чиновников.

Американская сторона видит позитивный сигнал

По словам собеседников издания, часто россияне озвучивают свои максималистские требования по Украине, а затем позволяют своим частным переговорным группам рассматривать компромиссы по некоторым вопросам. Они подчеркнули, что так российская сторона ведет себя уже давно.

Один из американских чиновников в разговоре с журналистами отметил, что такая стратегия РФ вновь проявилась после визита американских посланников в Москву 22 января. После встречи помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что "не стоит надеяться" на скорое урегулирование войны, если Украина не пойдет на максимальные территориальные требования Москвы.

Американский чиновник охарактеризовал подобные заявления РФ как часть стратегии по закреплению позиций в публичном пространстве, а не как отражение сути переговоров.

"Я склонен игнорировать большинство публичных заявлений лидеров. Президент Путин недвусмысленно заявил, что хочет увидеть дипломатическое урегулирование. Мы хотим поверить ему на слово", - сказал американский чиновник.

По словам одного из собеседников издания, американская сторона увидела улучшение в плане коммуникации и обсуждаемых тем во время трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби 23-24 января. Он заявил, что "настроение в комнате превзошло все ожидания".

Американский чиновник поделился, что после окончания второго дня переговоров в Абу-Даби делегации даже пообедали вместе. Он заявил, что все стороны "выглядели почти как друзья".

США слишком доверяют России

Украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, рассказал журналистам, что американская переговорная группа "специфическим образом" оценивает результативность переговоров. Он добавил, что даже элементарную вежливость американская сторона воспринимает как значимый показатель.

"Если все ведут себя вежливо, это рассматривается как положительный знак", - заявил украинский чиновник.

Эксперт по американо-российским отношениям Александра Филиппенко в разговоре с журналистами поделилась, что американская сторона имеет склонность вводиться в заблуждение при ведении переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, которые ранее был офицером КГБ.

Филиппенко напомнила, что в 2001 году 43-й президент США Джордж Буш - младший во время встречи с Путиным заявил, что "посмотрел ему в глаза и почувствовал его искренность". Эксперт подчеркнула, что этот момент впоследствии стал символом неправильной оценки Западом намерений главы России.

В Белом доме высоко оценили мирные переговоры в Абу-Даби

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп активно вовлечен в мирный процесс между Украиной и Россией. Она назвала переговоры Украины, РФ и США в Абу-Даби "историческими".

По словам Левитт, переговоры демонстрируют готовность Трампа работать над мирным урегулированием конфликта. Она отметила, что советник Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф активно информируют президента США о ходе переговоров.

