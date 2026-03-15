В Британии некогда популярный парк аттракционов превратился в руины: что с ним случилось

На протяжении почти 40 лет он привлекал огромное количество посетителей.

В Великобритании когда-то был огромный и очень популярный тематический парк аттракционов, который радовал поколения школьников. Однако теперь его остатки лежат в сельском уголке страны, пишет Mirror.

В марте прошлого года тематический парк "Оуквуд" сообщил, что не будет открываться на сезон 2025 года и в будущем, подчеркнув окончательное закрытие, которое положило конец почти 40-летней истории этих аттракционов.

"Парк в Пембрукшире объявил о закрытии с "большой печалью", поскольку сокращение количества посетителей привело к финансовым трудностям. В последние годы посетители присвоили ему неутешительный титул "худшего тематического парка Великобритании", - объяснили в материале.

Парк остается закрытым и заброшенным на протяжении последних 12 месяцев, а аттракционы были разобраны и вывезены с территории.

"На протяжении почти четырех десятилетий он привлекал огромное количество посетителей, но сегодня то, что когда-то было одной из лучших туристических достопримечательностей Великобритании, стоит без дела и окутано жуткой тишиной. Место охраняется службой безопасности, а для отпугивания нарушителей используются дополнительные системы противодействия слежке", - добавили в Mirror.

В 2024 году журналистка Тейт Джонсон посетила это место. По ее словам, "посетив его уже взрослой, я почувствовала себя совсем иначе, и магия этого места для меня исчезла".

"Когда мы приехали в Оуквуд, мы были шокированы тем, как мало там было посетителей. Мы приехали в 10:15, всего через 15 минут после открытия парка, и на парковке было лишь несколько других автомобилей", - отметила женщина.

Журналистка добавила, что отсутствовали проверки безопасности, что вызвало у нее дискомфорт.

"Меня немного беспокоило отсутствие проверок безопасности перед входом в тематический парк. У меня и моей подруги были рюкзаки, которые вообще не проверяли, чего я бы ожидала, посещая большой парк, где могло быть много людей - хотя, конечно, в тот день посетителей почти не было. Парк казался мрачным и запущенным. Со времен моего детского визита здесь мало что изменилось, что вызвало у меня ностальгию, но не наполнило меня желанием снова все это исследовать", - высказалась Джонсон.

В Mirror подчеркнули, что хотя в 1990-х годах парк был популярным, в последнее время его называли "худшим тематическим парком в Великобритании".

Другой журналист Родри Гаррисон посетил парк в 2021 году, и его первым впечатлением было то, насколько дорогой была стоимость входного билета по сравнению с другими парками.

"Бронирование и оплата онлайн обошлись в 35,50 фунтов (около 2 тысяч гривен - УНИАН), что является высокой ценой, если учесть, что другие тематические парки в Великобритании несколько дешевле и имеют больше аттракционов", - сказал он.

