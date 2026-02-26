Март – время начинать подготовку к весенне-летнему сезону. Садоводы сеют семена, готовят рассаду и планируют посадки. При этом в выборе дней посева многие смотрят не только на погоду, но и на лунный календарь, так как читается, что фазы Луны влияют на рост растений. Этот метод сохраняет популярность среди дачников, соотнося ритм работы с циклами природы.
Рассмотрим посевной календарь на март месяц, чтобы определить, какие дни подходят для посадки рассады, а какие - нет.
Лунный посевной календарь-таблица – когда сеять рассаду
Посевной календарь на март 2026 года выделяет ряд дней, которые считаются подходящими для посева и работ на огороде. К лучшим датам для посадки рассады относятся: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 31 марта. Эти сроки в основном попадают на дни растущей Луны – когда энергия идет вверх и помогает росту растений.
В нейтральные дни – 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30 марта – тоже можно сажать, но особого результата ждать не стоит.
15 и 20 марта считаются плохими днями для посадки. В это время Луна в критической фазе (полнолуние или новолуние) и семена могут плохо приживаться.
Новолуние будет 18–20 марта, а полнолуние – 2–5 марта. В эти дни и за 12 часов до и после них лучше ничего не сажать, потому что растения тратят силы на внутренние процессы.
Лунный посевной календарь – что можно посеять в марте
В марте обычно сажают то, что будет расти в теплице или дожидаться высадки в грунт. Посевной календарь советует в этом месяце начать:
Рассаду овощей
Помидоры, перец, баклажаны – для дальнейшей пересадки в грунт или теплицу. А также огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву – если есть достаточно света и тепла.
Зелень и травы
Салат, петрушка, укроп, шпинат, сельдерей, базилик хорошо растут в тепле. Их можно сажать на подоконнике или в теплице.
Корнеплоды
В теплице или на солнце можно сеять редис, редьку, дайкон, морковь, свеклу, репу и сельдерей. Многие дачники в марте сажают лук на зелень.
Уход и подготовка
В марте хорошо готовить почву, рыхлить, подкармливать и обрабатывать ее. Еще можно черенковать комнатные и тепличные растения.
Посевной лунный календарь – это просто совет, который объединяет старые знания с сезонными работами. Но лучше всего смотреть на погоду в вашем регионе и особенности растений.
Если вы хотите добиться лучшего урожая для своих растений, вас также может заинтересовать наш материал о том, на какой почве растет чистотел и что значит, если его много на участке.