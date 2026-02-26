Узнайте точные дни посадки рассады для идеального урожая.

Март – время начинать подготовку к весенне-летнему сезону. Садоводы сеют семена, готовят рассаду и планируют посадки. При этом в выборе дней посева многие смотрят не только на погоду, но и на лунный календарь, так как читается, что фазы Луны влияют на рост растений. Этот метод сохраняет популярность среди дачников, соотнося ритм работы с циклами природы.

Рассмотрим посевной календарь на март месяц, чтобы определить, какие дни подходят для посадки рассады, а какие - нет.

Лунный посевной календарь-таблица – когда сеять рассаду

Посевной календарь на март 2026 года выделяет ряд дней, которые считаются подходящими для посева и работ на огороде. К лучшим датам для посадки рассады относятся: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 31 марта. Эти сроки в основном попадают на дни растущей Луны – когда энергия идет вверх и помогает росту растений.

В нейтральные дни – 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30 марта – тоже можно сажать, но особого результата ждать не стоит.

15 и 20 марта считаются плохими днями для посадки. В это время Луна в критической фазе (полнолуние или новолуние) и семена могут плохо приживаться.

Новолуние будет 18–20 марта, а полнолуние – 2–5 марта. В эти дни и за 12 часов до и после них лучше ничего не сажать, потому что растения тратят силы на внутренние процессы.

Лунный посевной календарь – что можно посеять в марте

В марте обычно сажают то, что будет расти в теплице или дожидаться высадки в грунт. Посевной календарь советует в этом месяце начать:

Рассаду овощей

Помидоры, перец, баклажаны – для дальнейшей пересадки в грунт или теплицу. А также огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву – если есть достаточно света и тепла.

Зелень и травы

Салат, петрушка, укроп, шпинат, сельдерей, базилик хорошо растут в тепле. Их можно сажать на подоконнике или в теплице.

Корнеплоды

В теплице или на солнце можно сеять редис, редьку, дайкон, морковь, свеклу, репу и сельдерей. Многие дачники в марте сажают лук на зелень.

Уход и подготовка

В марте хорошо готовить почву, рыхлить, подкармливать и обрабатывать ее. Еще можно черенковать комнатные и тепличные растения.

Посевной лунный календарь – это просто совет, который объединяет старые знания с сезонными работами. Но лучше всего смотреть на погоду в вашем регионе и особенности растений.

