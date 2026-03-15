Трамп отказался заключать соглашение о прекращении огня с Ираном, назвав главную причину

Американский лидер рассказал о полном уничтожении ракетного потенциала Исламской Республики и объявил о полном разгроме военных объектов в течение нескольких дней.

США и Израиль продолжают массированные авиаудары по критическим объектам Ирана. Несмотря на сообщения о тяжелом положении Тегерана, Белый дом пока не видит возможности для дипломатического урегулирования конфликта на текущих условиях. Об этом президент США Дональд Трамп сказал в интервью NBC News.

Он четко дал понять, что не спешит подписывать мирные документы. По словам американского лидера, Тегеран уже "хочет заключить соглашение", однако Вашингтон придерживается другой позиции.

"А я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хорошие", – подчеркнул Трамп в беседе с журналистами.

Как отмечает издание, президент отказался конкретизировать требования США, заявив: "Я не хочу вам этого говорить". В то же время он подтвердил, что фундаментальной частью любых будущих договоренностей должен стать полный и абсолютный отказ Ирана от ядерных амбиций. Трамп настаивает, что любые окончательные условия должны быть "крайне надежными" и "очень четкими".

Что касается хода боевых действий, лидер заявил, что иранская армия фактически лишена средств защиты и нападения.

"Мы уничтожили большую часть их ракет. Мы уничтожили большую часть их беспилотников. Мы практически полностью остановили их производство ракет и беспилотников", – цитируют слова президента СМИ.

Он также добавил, что остатки производственных мощностей будут ликвидированы в течение следующих двух дней.

14 марта агентство Reuters сообщало, что администрация Трампа уже отклонила предложения нескольких ближневосточных стран, которые пытались выступить посредниками в переговорах. По данным источников агентства, Вашингтон игнорирует попытки наладить каналы коммуникации, пока военные цели не будут достигнуты в полном объеме.

Украинский фактор в войне на Ближнем Востоке

Ранее УНИАН писал, что мирные переговоры о завершении войны в Украине фактически зашли в тупик из-за того, что внимание Трампа переключилось на конфликт с Ираном. Дипломаты ЕС отмечают, что Ближний Восток стал приоритетом для Вашингтона, что ослабило давление на Россию и поставило под угрозу усилия США как посредника. Из-за нового кризиса поставки американского оружия, в частности систем ПВО, переориентируются на израильское направление, создавая дефицит ресурсов для Украины.

Добавим, что иранские власти официально пригрозили Украине ракетными ударами, назвав ее территорию "законной целью" из-за помощи Израилю. Поводом для угроз стала передача Киевом технологий и опыта борьбы с дронами-камикадзе типа "Шахед", которые Тегеран поставляет России. Иранский депутат Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля украинскими беспилотниками и консультациями делает Украину участником конфликта на Ближнем Востоке.

