5 обязательных приложений для Android, которые стоит установить в 2026 году

Установив их, вы сделаете свой смартфон более функциональным, безопасным и удобным в использовании.

С миллионами приложений в Google Play выбрать действительно полезные решения стало сложнее, чем когда‑либо. Тем не менее есть несколько программ, которые заслуживают постоянного места на вашем смартфоне, потому что они реально улучшают повседневную жизнь.

Редакция BGR отобрала пять лучших приложений, которые "маст-хев" для каждого владельца Android в 2026 году.

Blip решает одну из самых раздражающих задач на Android – простую передачу файлов между устройствами без интернета и облака. Вместо сложных настроек или облачных сервисов этот инструмент работает напрямую, используя локальную сеть.

Приложение полностью бесплатное, работает быстро, без рекламы и не требует учетной записи, что делает его отличным решением для тех, кто регулярно передает много данных между телефонами, компьютерами и планшетами.

BitWarden – это один из самых безопасных менеджеров паролей для Android. Он позволяет хранить все ваши логины, пароли и секретные заметки в одном месте и синхронизировать их между устройствами.

В отличие от многих других приложений, BitWarden предлагает щедрый бесплатный план, поддержку неограниченного числа паролей и устройств и использует сильное шифрование (AES‑256), чтобы никто, кроме вас, не мог получить доступ к данным.

AnyList превращает обычные списки покупок в организованный инструмент, который помогает планировать покупки, меню и даже отслеживать рецепты.

Утилита позволяет добавлять элементы голосом или вручную, сортировать по категориям и делиться списками с семьей или друзьями в реальном времени. Это особенно полезно для совместных покупок и избежания двойных покупок или забытых позиций.

Poweramp – идеальный выбор для тех, кто слушает музыку с телефона, а не только стриминг через Spotify или YouTube Music. Он поддерживает широкий набор аудиоформатов – от MP3 и FLAC до ALAC – и предлагает мощные настройки звучания, включая графический эквалайзер, пресеты и тонкую регулировку частот.

Кроме того, интерфейс приложения настраиваемый, есть темы, виджеты, таймер сна и опции для блокировки экрана – все для более комфортного прослушивания музыки на Android‑устройстве.

Если вы хотите лучше спать и просыпаться бодрым, Sleep as Android – одно из лучших приложений Android. Оно отслеживает фазы сна и будит вас не просто по времени, а в оптимальный момент, когда вы находитесь в легкой стадии сна.

Также приложение использует "умный" режим пробуждения и функции вроде контактного или бесконтактного трекинга сна, уведомлений о времени отхода ко сну и расслабляющих звуков перед сном.

Около 1 млрд пользователей Android рискуют своей безопасностью и личными данными: специалисты сделали такой вывод, проанализировав отчет Google. Согласно данным, минимум 40% владельцев Android-телефонов продолжают пользоваться старыми версиями ОС – Android 12 и ранее. Для них компания больше не выпускает патчи безопасности.

