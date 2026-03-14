Ракета пролетит над территорией РФ: эксперт высказался об угрозах Ирана атаковать Украину

По словам обозревателя, стоит взглянуть на карту, чтобы представить, как Иран может запустить баллистическую ракету по Украине.

Радикальное крыло Корпуса стражей испытывает большое недовольство РФ, ведь там считают, что Москва предала и торгует интересами Ирана. Об этом сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире "Эспрессо".

"Что касается заявления иранского чиновника об Украине как законной цели для ударов, то, в первую очередь, это реклама украинских дронов. Он подтверждает, что иранцы боятся, что наши дроны будут влиять на ситуацию на поле боя. Это признание со стороны врага. Само заявление этого чиновника – внутренняя иранская тема, поскольку Азизи (глава комитета национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи - ред.) выступает в роли такой "торпеды", которая испытывает границы", - объяснил эксперт.

Он отметил, что Азизи, исходя из своего статуса, заявляет о самых радикальных шагах для того, чтобы "умеренное крыло - правительство, президент, министр иностранных дел" - не имело пространства для маневра, а также чтобы им не удалось начать какие-либо переговоры, в частности вне контроля Корпуса стражей. По словам Данилова, вероятно, отдельные генералы Корпуса ведут переговоры с арабскими соседями Ирана и США.

"Я посмотрел, как иранские СМИ подавали это заявление. Прокорпусные СМИ подают это как позицию государства, что Азизи говорит от имени всех мучеников и всего Ирана. А информационные агентства, контролируемые правительством, очень четко разграничили это заявление, отметив, что это сказал председатель комитета. То есть четко обозначили его место, отделив правительство и МИД от этой позиции. Это заявление направлено на то, чтобы подорвать позиции правительства Пезешкиана, критиком которого и выступает Азизи", - добавил заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Эксперт подчеркнул, что стоит взглянуть на карту, чтобы представить, как Иран может запустить баллистическую ракету по Украине. Таким образом можно увидеть, что эта ракета пролетит через территорию РФ, что будет считаться актом агрессии против россиян.

"Я бы предложил интерпретировать это как антироссийское заявление. На самом деле в радикальных кругах Корпуса стражей существует большое недовольство Россией, они считают, что Россия предала и торгует интересами Ирана. А приостановку на один месяц части санкций против российского нефтяного сектора в Иране тоже воспринимают так, что Россия одной рукой якобы помогает Ирану, а другой продает Иран Трампу для собственной выгоды", - заверил Данилов.

Что этому предшествовало

Ранее Ибрагим Азизи пригрозил Украине ударами за помощь Израилю. По его словам, любая помощь Украины Израилю, включая беспилотники, делает украинскую территорию "законной целью".

"Действия Украины по оказанию помощи Израилю, в частности поддержка беспилотниками, делают всю территорию Украины, в соответствии с Уставом ООН, законной и обоснованной целью для Исламской Республики", – сказал чиновник.

В то же время в МИД Украины отреагировали на такие угрозы Ирана. Пресс-секретарь министерства Георгий Тихий подчеркнул, что иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, напрямую предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины.

