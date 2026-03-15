'Никто не смог его показать': Трамп сделал интересное заявление о новом лидере Ирана

Трамп сомневается в том, что Моджтамба Хаменеи жив.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все еще жив.

"Я не знаю, жив ли он вообще. Пока никто не смог его показать… Я слышал, что его нет в живых. Если он жив, то ему следует сделать что-то очень разумное для своей страны, а именно – сдаться", - заявил Трамп.

Он также добавил, что в Иране "есть люди, которые живы и могли бы стать великими лидерами для будущего страны".

Новый верховный лидер Ирана

Корпус стражей исламской революции Ирана продвинул кандидатуру Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером, считая его более покладистой версией своего отца, который будет поддерживать их жесткую политику. Выбор Хаменеи может привести к более агрессивной позиции за рубежом и усилению внутренних репрессий

В то же время, по данным СМИ, Хаменеи пока не появляется на публике, поскольку получил легкие ранения в результате совместной операции США и Израиля.

12 марта было опубликовано первое обращение Моджтабы Хаменеи, в котором он заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым, и дал понять, что не отступит в войне на Ближнем Востоке.

При этом сам Хаменеи так и не появился, его письменное заявление зачитал ведущий государственного телевидения.

