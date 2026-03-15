15 марта в Украине еще будет тепло, но есть неприятный нюанс

По всей стране ожидается усиление ветра.

В конце недели, 15 марта, в Украине будет сухо и солнечно, но температура продолжит постепенно снижаться и по всей стране усилится ветер. Столбики термометров покажут +9°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет сухо, ожидается небольшая облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +9°...+13°, на Закарпатье - до +14°.

На севере Украины воскресенье будет сухим и солнечным. Тут в течение дня ожидается +10°...+12°. Без осадков.

Видео дня

На востоке страны воздух прогреется до +10°...+13°. Тут также будет сухо и немного облачно.

В центральных областях Украины температура будет от +10° до +13°. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью.

Жителей юга Украины сегодня ждет небольшая облачность и температура +11°...+13°. На побережье Одесской области будет свежее, +9°...+11°.

15 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

15 марта - день памяти святых мучеников Агапия и шестерых других. По приметам, если ветер дует с севера, то весна будет холодная, а если с востока - теплая. Также считалось, что снег 15 марта предвещает холодную и позднюю весну. А вот если день ясный и тихий, то летом будет хороший урожай.

