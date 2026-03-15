Способности собак к предвидению могут поражать хозяев.

Владельцы собак знают, что наши питомцы как будто обладают сверхъестественным чутьем. Стоит нам расстроиться или заболеть, как четырехлапый друг сразу же окажется рядом и беззвучно поддержит. И экстрасенсорика тут не при чем - на самом деле удивительные таланты животных объясняются их нюхом.

Ученые хорошо изучили, как собаки понимают людей. В основном они используют для этого обоняние, которое примерно в 100 тысяч раз сильнее, чем у нас. Многие хозяева отмечают удивительную смекалку питомцев, когда те чувствуют незаметные для нас вещи. Мы разобрались, может ли собака предчувствовать болезнь или смерть человека, и знает ли о беременности хозяйки.

Может ли собака чувствовать болезнь человека

Как объясняет издание Pet Helpful, в носу собак размещено более 300 миллионов нюхательных рецепторов, тогда как у человека - всего 6 миллионов. Благодаря этому псы могут предчувствовать болезнь у хозяина даже раньше, чем диагноз поставит врач.

Когда вы болеете, меняется химический состав пота, дыхания и мочи. Организм начинает выделять летучие вещества, незаметные для людского носа, но зато отлично различимые для собачьего. Список болезней, которые распознают собаки, поражает: это эпилептические припадки, рак молочной железы, легких, мочевого пузыря и яичников.

Также питомцы чувствуют скачки сахара в крови человека. Используя эту способность, кинологи вывели собак-помощников для диабетиков. Они предупреждают хозяина о гипо- или гипергликемии, а также обучены приносить глюкометр.

Однако предвидение заболеваний - не единственный талант хвостатых. Вопрос того, могут ли собаки чувствовать эмоции человека, тоже не вызывает сомнения у ученых. Они отлично знают, когда вы напуганы или расстроены, поскольку в этот момент ваше тело "пахнет" соответствующими гормонами. Хвостатые друзья могут перенимать нашу тревогу или пытаться утешить.

Может ли собака предчувствовать смерть хозяина

Когда человек находится на грани смерти или его органы отказывают, это не остается незамеченным для питомца. Собака может предсказать, что хозяина вот-вот не станет. Многие родственники тяжелобольных близких рассказывают, как животные чувствуют смерть хозяина: они остаются у кровати владельца, будто поддерживая того в последние дни.

Может ли собака почувствовать беременность

Не сомневайтесь в том, может ли собака чувствовать беременность хозяйки - пес знает об этом еще до того, как тест показал "две полоски". В этом ему, как обычно, помогает нюх.

Беременность запускает много изменений в организме женщины, среди которых - повышение уровня эстрогена и прогестрона. Собака сразу же это замечает. Конечно, она вряд ли способна осознать, что хозяйка скоро родит ребенка. Но питомец понимает, что что-то изменилось, и может чаще обнюхивать живот.

Может ли собака предчувствовать беду

Ученые еще изучают, могут ли собаки предчувствовать беду, но эта способность замечена многими их владельцами. Такие люди рассказывают, как пес предупредил их о стихийном бедствии, пожаре или вторжении грабителя. Например, если приближается непогода, пес может начать скулить, прятаться или беспокойно метаться по комнате.

Что могут чувствовать собаки еще

Ученые подтверждают, что псы могут чувствовать запах многих пищевых продуктов даже в крошечных концентрациях. К примеру, их можно обучить предупреждать лаем о наличии следов определенного ингредиента в еде, на который у хозяина аллергия. Вот почему не стоит удивляться, когда питомец с другого конца дома знает, что вы готовите что-то вкусное.

Также хвостатые друзья запоминают запах своего хозяина и проявляют радость, когда где-то его учуют, при чем даже спустя много времени после разлуки. Например, они могут не любить незнакомцев, но дружелюбно встречать ваших родных и друзей, поскольку на них есть и ваш запах. Благодаря этим способностям служебных псов используют в спасательных операциях.

Ваше возвращение домой - еще одна вещь, что предчувствуют собаки. Если ветер дует в сторону дома, то животное учует в нем аромат хозяина и уже с нетерпением будет ждать у входной двери.

