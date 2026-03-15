Новый японский самолёт РЭБ Kawasaki имеет крайне необычный вид: почему это 'наследственное'

Одной из характерных черт самолета является огромный носовой обтекатель.

В сети появились фото нового японского самолета радиоэлектронной борьбы Kawasaki EC-2 SOJ, который только проходит испытания, и он имеет крайне специфический вид. Как отмечают аналитики портала Defense Express, фото были опубликованы Группой авиационных разработок и испытаний сил самообороны Японии. Токио в целом планирует усилить свои воздушные силы сразу четырьмя такими самолетами.

Специфический вид самолета

Аналитики подчеркивают, что очень специфический внешний вид самолета не мог не привлечь внимание, ведь обычно даже "напичканные" электроникой самолеты отходят от базовой машины значительно меньше. А EC-2 SOJ, созданный на базе военно-транспортного C-2, имеет очень характерные черты.

Так, главной из них является огромный носовой обтекатель. Именно в нем скрывается главный инструмент этого самолета – система антенн комплекса РЭБ J/ALQ-5 от Toshiba, предназначенная для противодействия радиолокационным станциям. Как именно выглядит этот комплекс, каковы его возможности и характеристики – не разглашается.

"Но он достался EC-2 SOJ в наследство от своего "предшественника" – EC-1, который был создан в единственном экземпляре в 1986 году вместе с первой версией J/ALQ-5, которая с тех пор регулярно модернизировалась. И теперь, очевидно, в еще раз обновленном виде, устанавливается на EC-2", – отмечает портал.

Дополнительные системы

Кроме того, как отметили в Defense Express, новый самолет также получил и дополнительные системы, которых в EC-1 не было. В частности, на верхней части фюзеляжа EC-2 сразу за кабиной размещен еще один обтекатель, который, очевидно, скрывает систему, имеющую, судя по другому цвету радиопрозрачной краски, секторный обзор только вперед.

В то же время в хвостовой части сразу три больших обтекателя, которые должны обеспечить очень широкое "поле зрения" или действия.

"Кроме того, можно обратить внимание на целый ряд оптических датчиков, размещенных на фюзеляже, но это, очевидно, является частью комплекса самообороны и предупреждения о приближении вражеских ракет", – отмечают аналитики.

