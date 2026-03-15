'Я хотел подписать соглашение на сумму около 35–50 миллиардов': Зеленский о дронах для США

Соответствующий документ пока не подписан.

Украина хотела подписать соглашение с Соединенными Штатами Америки о производстве дронов на сумму около 35–50 миллиардов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, говоря о дискуссиях с США по поводу Drone deal и экспорта нашего опыта в сфере безопасности.

"Чуть меньше года назад мы выдвинули предложение и передали его американским партнерам. Мы хотели создать экспортную инфраструктуру для наших дронов, технологий, дронов на базе ИИ, ИИ-технологий и систем радиоэлектронной борьбы – всего этого, ведь это система обороны. И, конечно, у нас есть дефицит систем противоракетной обороны "Петриот", – сказал он.

Глава государства отметил, что в войне, когда иранский режим использует сотни "Шахедов", вы не будете использовать антибаллистические ракеты для защиты от них. Поэтому нужна соответствующая система защиты с другими элементами.

"Наше предложение заключалось в том, что мы можем предоставить систему, и Соединенные Штаты должны быть первыми, поскольку они ощутимо поддерживают нас оружием против баллистики и являются стратегическим партнером Украины. Вот почему мы предложили Соединенным Штатам соглашение по дронам", – пояснил Зеленский.

Интерес есть, но документа нет

По его словам, "мы получили от них, а также непосредственно от президента, сигнал, что это им интересно". Президент отметил, что в целом речь идет о системе, в которой могут работать 200 компаний. И выбор будет делать именно сторона Соединенных Штатов.

"Наши предприятия увеличат объемы производства. Половина продукции пойдет на нашу передовую, этого должно хватить. А половина мощностей, которые сейчас не могут производить больше из-за финансового дефицита, пойдет нашим партнерам. Первыми снова будут Соединенные Штаты. Это была моя идея", – сказал Зеленский.

Впрочем, заметил он, "мы не подписали документ с президентом Трампом". "У меня нет ответа, почему. Возможно, это произойдет позже, но я не уверен", – отметил глава государства.

Он также рассказал, что "хотел подписать соглашение на сумму около 35-50 миллиардов". "У нас были такие мощности. Это большое соглашение по дронам на долгие годы. И даже если некоторые морские дроны не будут работать через два года, например, ввиду новых технологий, то появятся новые подводные дроны", – сказал Зеленский.

Совместное производство

По его словам, Украина также готова к варианту совместного производства. "Совместное производство в США – это будет предприятие на условиях 50/50. Мы согласны на это. Распределение – 50% наших инженеров, 50% американских инженеров. И у нас будет крупное производство дронов, и самое главное, что эти дроны будут доступны для использования двумя странами: Украиной и США", – отметил президент.

Он отметил, что у нас есть первые производственные линии в Германии, а также производство только что началось в Великобритании. "Это не те глобальные производства, которые мы хотели создать с Соединенными Штатами, но мы начали работать. У нас есть также производство в Дании. И это хорошее начало новых оборонных взаимоотношений", – сказал Зеленский.

Drone deal

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский отметил, что Drone deal для США абсолютно актуален, и что украинское предложение Штатам о заключении договора о дронах является приоритетом для Украины, ведь США – это стратегический партнер. Таким образом, президент Украины стремится подписать соответствующий договор с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, это было бы "очень классно" и для наших компаний.

