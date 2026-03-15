Блогер назвала 'странные' привычки украинцев, которые удивляют американцев

Узнать украинца на улицах Лос-Анджелеса или Нью-Йорка не так уж и сложно, говорит женщина.

Украинцы, переезжающие в Соединенные Штаты, нередко сталкиваются с культурным шоком от поведения местных жителей. Но и сами американцы тоже удивляются многим вещам, которые являются привычными для украинцев. Блогер Кристина из Харькова, которая живет в США уже седьмой год, рассказала в своем видео на YouTube, какие повседневные привычки украинцев вызывают у местных удивление, а иногда и легкий шок.

По словам женщины, украинцев в США можно узнать еще до того, как они откроют рот. Один из главных "признаков" – серьезное выражение лица и отсутствие автоматической улыбки при любом социальном взаимодействии. В Америке улыбка – это элемент вежливости, социальная норма, даже если настроение плохое. Украинцы же улыбаются только тогда, когда есть внутренняя потребность, из-за чего кажутся американцам мрачными или вечно недовольными.

Еще один классический момент – отсутствие "small talk" (дословно – "мелкий разговор"). Американцы легко завязывают разговор о погоде, пробках или выходных даже с незнакомцами в лифте или у кассы в магазине. Украинцы же не имеют привычки просто так болтать со случайными людьми, что может восприниматься американцами как холодность.

Видео дня

Среди других привычек, которые удивляют американцев:

Прямолинейность и честные ответы . На вопрос "How are you?" ("Как дела?") американец ожидает короткого "Good, and you?" ("Хорошо, а у тебя?"). Поэтому, когда украинцы вместо этого начинают подробно рассказывать о проблемах со здоровьем, высоких ценах на продукты или сломанной машине, у американцев происходит сбой программы.

Чрезмерное гостеприимство . Когда украинец приглашает кого-то к себе на день рождения или на какой-то праздник (Новый год, например), это гарантированно означает пир на полмира. А вот для американцев вечеринка на день рождения или на праздник – это именно вечеринка, а не застолье. Со стороны хозяина будет либо пицца и немного снеков, либо это вообще будет формат potluck (каждый приносит что-то свое на общий стол).

Привычка все делать самостоятельно . Сделать своими руками мелкий ремонт в доме или самостоятельно собрать новое кресло – для украинцев это нормально. А в США обычно нанимают специалистов, как говорит Кристина, "даже чтобы просто вкрутить лампочку".

Пакет с пакетами дома – генетическая память о дефиците. Американцы либо выбрасывают пакеты, либо используют многоразовые сумки.

Громкость голоса . Украинцы привыкли говорить тише в общественных местах, американцы же – громко и эмоционально, с восклицаниями "Oh my God!" и смехом.

Непрошенные советы и комментарии по поводу внешности или поведения чужого ребенка. В США это нарушает правило "Mind your own business" ("Занимайся своими делами").

Холодец . В представлении американцев желе бывает только сладким – в десерте. Поэтому, когда обычный янки видит желе, в котором застыли куски мяса и вареная морковь, у него возникает "когнитивный диссонанс". По словам Кристины, не каждый американец на самом деле решается попробовать это блюдо.

Гостевые тапочки и привычка снимать обувь дома. Во многих, хотя и не во всех американских домах принято ходить в уличной обуви.

Идеальный вид даже в супермаркете – макияж, прическа, каблуки. Сами американцы часто приходят в пижаме или спортивной одежде не только в магазин, но даже в аэропорт.

Кристина подчеркивает: все описанное – это не хорошо и не плохо, это просто разница культур. Американское общество строится на независимости, личных границах и правилах, украинское – на близости, традициях и искренности.

"Я уже улыбаюсь гораздо больше, но пакет с пакетами у меня все равно есть", – шутит блогер.

Вас также могут заинтересовать новости: