Израиль столкнулся с критическим дефицитом перехватчиков для ПВО, – Semafor

В нынешнюю войну против Ирана Израиль вступил, уже имея недостаточное количество ракет-перехватчиков.

На фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке Израиль столкнулся с критическим дефицитом ракет-перехватчиков. Об этом страна уже проинформировала Соединенные Штаты Америки.

Как пишет Semafor со ссылкой на американских чиновников, в нынешнюю войну против Ирана Израиль вступил уже с недостаточным количеством ракет-перехватчиков. Летом прошлого года, во время конфликта с Ираном, система противовоздушной обороны Израиля подверглась значительной нагрузке.

Теперь же Иран добавляет к своим ракетам кассетные боеприпасы, что может ускорить исчерпание израильских запасов.

Отмечается, что о нехватке снарядов у Израиля в Вашингтоне знают уже несколько месяцев.

"Мы ожидали и предвидели это", – заявил собеседник издания.

По его словам, у самих США подобного дефицита собственных перехватчиков нет.

Пока неясно, могут ли Соединенные Штаты продать или передать Израилю часть перехватчиков. В прошлом Вашингтон включал снаряды для противовоздушной обороны в пакеты военной поддержки для Израиля.

"У нас есть все необходимое для защиты наших баз, персонала в регионе и наших интересов", – подчеркнул американский чиновник.

При этом он добавил, что Израиль "разрабатывает решения для устранения" их дефицита.

В материале отмечается, что Израиль имеет в своем арсенале и другие средства защиты от иранских ракет. В частности, речь идет об истребителях. Однако именно перехватчики являются одними из самых эффективных средств обороны против ракет большой дальности. Известная на весь мир израильская система "Железный купол" предназначена именно для отражения ракет ближнего действия.

Война на Ближнем Востоке – другие новости

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что американский президент Дональд Трамп потерял контроль над войной в Иране. По словам политика, американский лидер просчитался, когда начинал операцию.

Между тем агентство Reuters сообщает, что на данном этапе войны США и Иран выступают против мирных переговоров. Оман, который был посредником в переговорах между Ираном и США до нынешней эскалации, неоднократно пытался возобновить дипломатический трек.

