В Дании перешли на красные уличные фонари из-за одной проблемы, которую игнорируют в мире

Это не декорация к празднику и не арт-инсталляция.

8 февраля 2026 года автомобилисты, проезжающие через муниципалитет Гладсаксе, расположенный в непосредственной близости от Копенгагена, начали замечать резкий визуальный сдвиг на определенном участке дороги. Привычный сине-белый свет стандартного городского освещения был заменен глубоким, насыщенным малиновым свечением.

Этот переход превратил Фредериксборгвей, главную местную магистраль, в визуальную аномалию, которая выделялась на фоне традиционных янтарных и белых огней окружающей городской сети. Но изменение не было временной декоративной инсталляцией или ответом на местный фестиваль. Вместо этого красный свет заливал дорожное покрытие и прилегающую листву ровным, немигающим оттенком, который казался скорее функциональным, чем эстетическим, пишет The Daily Galaxy.

Эта специфическая модификация среды привлекла немедленное внимание, поскольку она изменила видимость и атмосферу в районе с интенсивным движением без какого-либо предварительного уведомления общественности.

Местные жители заметили, что новое освещение сосредоточено в той части города, где пригородная застройка встречается с густыми зарослями растительности. Такое географическое положение указывало на то, что проект был разработан для решения локальной ситуации, а не для пересмотра дизайна всего города.

Записи показывают, что техническое обоснование выбора красного спектра оставалось скрытым за сиянием новых ламп.

Что изменилось на Фредериксборгвей

В отчетах отмечается, что Гладсаксе заменил стандартные белые светодиодные светильники на специализированные красные светодиодные уличные фонари вдоль Фредериксборгвей. Установка была стратегически размещена рядом с известной колонией летучих мышей, чтобы смягчить воздействие искусственного света на ночную экосистему. Изменяя длину волны света, город стремился сохранить необходимую безопасность на дорогах для водителей, защищая при этом естественное поведение местной фауны.

В качестве основных видов, на которые направлены эти усилия по сохранению, проект выделил нетопыря-карлика и бурого ушана. Эти животные полагаются на специфические темные коридоры для перемещения между местами отдыха и местами кормления. Когда традиционный белый свет проникает в эти зоны, он может создавать "световые барьеры", которые летучие мыши часто не решаются пересекать, что фактически сокращает их доступную среду обитания.

Датское дорожное управление предоставило техническое руководство для проекта, подчеркнув, что размещение этих фонарей не было случайным. Агентство сосредоточилось на пересечении человеческой инфраструктуры и биологических "горячих точек", гарантируя, что Фредериксборгвей сможет выполнять как свою транспортную функцию, так и роль коридора для дикой природы. Этот шаг ознаменовал отход от стандартных протоколов освещения, которые отдают приоритет человеческому зрению над экологической чувствительностью.

Филип Йелвард, дизайнер по свету из компании Light Bureau, работавший над проектом, заявил: "В целом мы надеемся, что все приветствуют новое освещение и что красный свет имеет не только функциональную, но и символическую ценность. Красный свет должен заставить прохожих осознать, что это особая природная зона, которую мы хотим защитить".

Почему был выбран красный свет

Основная проблема, решаемая проектом, – световое загрязнение, побочный продукт урбанизации, который нарушает внутренние часы многих живых организмов. Данные указывают на то, что традиционные белые светодиоды содержат высокий уровень синего света, который легко рассеивается в атмосфере и создает значительные блики. Для таких видов, как летучие мыши, этот яркий спектр может дезориентировать или даже отвлекать насекомых от мест, где летучие мыши охотятся в естественных условиях.

Ученые обнаружили, что многие виды летучих мышей не воспринимают красный свет как угрозу или барьер так, как они воспринимают белый или синий свет. Используя красные светодиодные уличные фонари, муниципалитет может обеспечить достаточное освещение, чтобы водители могли четко видеть дорожное покрытие и препятствия. В то же время красный спектр остается практически невидимым или не мешающим нетопырю-карлику, позволяя животным продолжать свою ночную деятельность без вмешательства.

Выбор конкретной длины волны отражает растущее понимание того, как разные частоты света взаимодействуют с биологической сетчаткой. В то время как люди могут довольно хорошо видеть при красном свете после того, как их глаза адаптируются, глаза многих ночных млекопитающих настроены на более короткие волны. Использование красных светодиодных уличных фонарей в Гладсаксе служит осознанным техническим компромиссом, который позволяет двум очень разным группам обитателей использовать одно и то же пространство одновременно.

Проект как часть более широкой городской стратегии

Преобразование в Гладсаксе является частью более широкой международной программы, известной как Lighting Metropolis – Green Mobility. Эта программа является инициативой, финансируемой ЕС, которая объединяет города Дании и Швеции для тестирования устойчивых решений в области освещения.

Установка красного света на Фредериксборгвей служит реальной лабораторией для этих масштабных усилий, предоставляя данные о том, как такие изменения влияют как на потребление энергии, так и на местное биоразнообразие.

Эта местная инициатива также соответствует более широким целям, поставленным Программой развития ООН. Согласно странице ПРООН по Цели 11, которая сосредоточена на устойчивых городах и сообществах, более половины населения мира в настоящее время живет в городских районах. Организация прогнозирует, что к 2050 году 70 процентов населения мира будет жить в городах, что делает управление городской средой первоочередной задачей для глобальной стабильности.

ПРООН отмечает, что, хотя города занимают всего 3 процента суши Земли, на их долю приходится до 80 процентов мирового потребления энергии. Проекты, подобные проекту в Гладсаксе, демонстрируют, как мелкомасштабные изменения инфраструктуры могут способствовать достижению более крупной цели – сделать города более устойчивыми и менее влияющими на окружающую среду. Оптимизируя уличное освещение, муниципалитеты могут сократить свой экологический след, при этом отвечая потребностям растущего населения.

Помимо непосредственных биологических выгод, красные светодиодные уличные фонари служат постоянным визуальным маркером экологических приоритетов города. Отчетливый цвет предупреждает водителей о том, что они въезжают в чувствительную экологическую зону, что потенциально поощряет более осторожное поведение во время вождения в местах активности диких животных. Таким образом, освещение функционирует и как инструмент безопасности, и как инструмент общественной коммуникации относительно усилий по сохранению местного биоразнообразия.

Ранее УНИАН сообщал, что уличные фонари в США начали светить фиолетовым.

Вас также могут заинтересовать новости: