'Оскар-2026' уже скоро: дата церемонии, полный список номинантов и трансляция

Уже в ночь на 16 марта состоится 98-я церемония вручения премии "Оскар 2026", которая пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

В Украине церемонию будет комментировать актер театра и кино, театральный режиссер Алексей Гнатковский. Он станет ведущим предшоу.

Когда будет Оскар 2026: дата, время и трансляция в Украине

98-я церемония вручения премии "Оскар 2026" состоится в ночь с 15 на 16 марта. Начало предшоу - в 23:00 15 марта. Сама же церемония награждения начнется в 01:00.

Шоу будет транслироваться на канале ABC и на стриминговом сервисе Hulu, в Украине - на телеканале "Суспільне Культура".

Кто будет вручать премию "Оскар" в 2026 году

Как сообщается на официальном сайте Oscars.org, среди голливудских звезд, которые выйдут на сцену, чтобы вручать награды и не только, будут: Хавьер Бардем, Крис Эванс, Дэми Мур, Майя Рудольф, Кумайл Нанджани, Чейз Инфинити, Николь Кидман, Ченнинг Татум, Педро Паскаль, Юэн Макгрегор, Сигурни Уивер, Роуз Бирн.

Ведущим церемонии второй раз подряд станет американский комик и телеведущий Конан О'Брайен.

Номинанты на Оскар 2026: полный список

Во время церемонии традиционно объявят победителей в 24 номинациях, отметив лучшие фильмы и выдающиеся творческие достижения в мировом кино за прошедший год. Больше всего номинаций в 2026 году получила лента "Грешники" (Sinners) - она представлена сразу в 16 категориях. Вторым по количеству номинаций стал фильм "Битва за битвой" (One Battle After Another), который претендует на 13 наград.

Все претенденты на Оскар 2026:

Лучший фильм:

"Бугония";

"Франкенштейн";

"F1: Фильм";

"Гамнет";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Битва за битвой";

"Тайный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники";

"Поезд во сне".

Лучший актер:

Тимоти Шаламе – "Марти Суприм. Гений комбинаций";

Леонардо Ди Каприо – "Битва за битвой";

Итан Хоук – "Голубая луна";

Майкл Б. Джордан – "Грешники";

Вагнер Моура – "Секретный агент".

Лучшая актриса:

Джесси Бакли – "Гамнет";

Роуз Бирн – "Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила";

Кейт Хадсон – "Песня любви";

Ренате Рейнсве – "Сентиментальная ценность";

Эмма Стоун – "Бугония";

Лучшая актриса второго плана:

Эль Фаннинг – "Сентиментальная ценность";

Инга Ибсдоттер Лиллеас – "Сентиментальная ценность";

Эми Медиган – "Оружие";

Вунми Мосаку – "Грешники";

Теяна Тейлор – "Битва за битвой".

Лучший актер второго плана:

Бенисио дель Торо – "Битва за битвой";

Джейкоб Элорди – "Франкенштейн";

Делрой Линдо – "Грешники";

Шон Пенн – "Битва за битвой";

Стеллан Скарсгард – "Сентиментальная ценность".

Лучшая режиссура:

Пол Томас Андерсон – "Битва за битвой";

Райан Куглер – "Грешники";

Джош Сафди – "Марти Суприм. Гений комбинаций";

Йоахим Триер – "Сентиментальная ценность"

Хлои Чжао – "Гамнет".

Лучший адаптированный сценарий:

"Бугония";

"Франкенштейн";

"Гамнет"

"Битва за битвой";

"Поезд во сне".

Лучший оригинальный сценарий:

"Голубая луна";

"Это была просто случайность";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники".

Лучшая оригинальная песня:

Dear Me – "Дайан Уоррен: Неумолимая";

Golden – "Кейпоп-охотницы на демонов";

I Lied to You – "Грешники";

Sweet Dreams of Joy – "Viva Verdi!";

Train Dreams – "Поезд во сне".

Лучший оригинальный саундтрек:

"Бугония";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Битва за битвой";

"Грешники".

Лучший международный полнометражный фильм:

"Это был просто несчастный случай";

"Сентиментальная ценность";

"Сират";

"Тайный агент";

"Голос Хинд Раджаб".

Лучший анимационный фильм:

"Арко"

"Элио"

"Кейпоп-охотницы на демонов";

"Маленькая Амели, или Персонаж Дождя";

"Зверополис 2".

Лучший документальный фильм:

"Посмотрите на меня в хорошем свете";

"Рассекая скалы";

"Мистер Никто против Путина";

"Алабамское решение";

"Идеальный сосед".

Лучший дизайн костюмов:

"Аватар: Огонь и пепел";

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Грешники".

Лучший макияж и прически:

"Франкенштейн";

"Кокухо";

"Грешники";

"Разрушительная машина";

"Уродливая сводная сестра".

Лучший художник-постановщик или художница-постановщица:

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Битва за битвой";

"Грешники".

Лучший звук:

"Франкенштейн";

"F1: Фильм";

"Битва за битвой";

"Грешники";

"Сират".

Лучший монтаж:

"F1: Фильм";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Битва за битвой";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники".

Лучшая операторская работа:

"Франкенштейн";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Битва за битвой";

"Грешники";

"Поезд во сне".

Лучшие визуальные эффекты:

"Аватар: Огонь и пепел";

"F1: Фильм";

"Возрождение мира юрского периода";

"Грешники";

"Потерянный автобус".

Лучший короткометражный игровой фильм:

"Подруга Дороти";

"Пятно мясника";

"Историческая драма Джейн Остин";

"Певцы";

"Двое людей, обменивающихся слюной".

Лучший анимационный короткометражный фильм:

"Бабочка";

"Вечнозеленый";

"Пенсионный план";

"Девушка, которая плакала жемчугом";

"Три сестры".

Лучший короткометражный документальный фильм:

"Все пустые комнаты";

"Вооруженный лишь камерой: Жизнь и смерть Брента Рено";

"Дети больше не существуют: Были и исчезли";

"Дьявол занят";

"Идеальная странность",

Лучший кастинг:

"Гамнет";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Битва за битвой";

"Грешники";

"Тайный агент".

Напомним, как сообщал УНИАН, какие украинские фильмы вошли в шорт-лист премии "Оскар 2026".

Вас также могут заинтересовать новости: