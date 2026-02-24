Рассказываем, какие православные праздники приходятся на начало весны, и как их отмечают верующие по новому и старому стилю.

В марте 2026 по новому церковному календарю православные отметят один из двунадесятых праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Также в этом месяце продолжается Великий пост, в течение которого будут особые дни поминовения усопших - три родительские субботы. Каких святых будут почитать в марте и на какие даты по новому и старому стилю приходятся важные церковные события - рассказываем далее.

Новый церковный православный календарь на март 2026 года

В 2023 году Православная церковь Украины приняла новую систему календаря - теперь события с фиксированными датами празднуются на 13 дней раньше, чем по предыдущему юлианскому летоисчислению.

Православные праздники по новому стилю в марте 2026:

1.03 - первая неделя Великого поста, Торжество Православия, прмц. Евдокии.

2.03 - свт. Иова (Борецкого), митр. Киевского и всея Руси.

3.03 - мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.

4.03 - прп. Герасима Киевского, игумена Вологодского.

5.03 - мч. Конона Мандонского.

6.03 - память 42-х мчч. из города Амморея, обретение честного Креста св. царицей Еленой в Иерусалиме.

7.03 - священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других, родительская суббота второй недели поста .

- священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других, . 8.03 - вторая неделя Великого поста, свт. Григория Паламы, архиеп. Фесалоникийского, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

9.03 - 40 мчч. Севастийских.

10.03 - мчч. Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

11.03 - свт. Софрония, патр. Иерусалимского, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.

12.03 - прп. Феофана, исповедника Сигрианского.

13.03 - перенесение мощей свт. Никифора, патр. Константинопольского.

14.03 - свт. Феогноста, митр. Киевского и всея Руси, блгв. вел. кн. Киевского Ростислава, родительская суббота третьей недели поста .

- свт. Феогноста, митр. Киевского и всея Руси, блгв. вел. кн. Киевского Ростислава, . 15.03 - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, мч. Агапия и с ним еще семи мчч.

16.03 - мч. Савина.

17.03 - прп. Алексия, человека Божьего.

18.03 - свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.

19.03 - мч. Хрисанфа и мц. Дарии.

20.03 - мц. Фотины (Светланы).

21.03 - прп. Иакова, еп. Катанского (Сицилийского), родительская суббота четвертой недели поста .

- прп. Иакова, еп. Катанского (Сицилийского), . 22.03 - четвертая неделя Великого поста, прп. Иоанна Лествичника.

23.03 - прп. Никона, игумена Киево-Печерского.

24.03 - предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы, прп. Захарии Печерского, постника Киево-Печерского.

25.03 - Благовещение Пресвятой Богородицы .

- . 26.03 - Собор архангела Гавриила.

27.03 - мц. Матроны Солунской.

28.03 - Похвала Пресвятой Богородицы, прмч. Евстратия Киево-Печерского.

29.03 - пятая неделя Великого поста, прп. Марии Египетской.

30.03 - свт. Софрония, епископа Иркутского.

31.03 - прп. Ипатия, целителя Киево-Печерского.

В марте продолжается Великий пост, который начался в феврале - он будет длиться до праздника Пасхи, 12 апреля.

Православный календарь по старому стилю на март 2026

Некоторые православные в Украине продолжают следовать юлианскому календарю, отмечая праздники по старым датам и сохраняя традиции "старого стиля".

Православные праздники по старому стилю в марте 2026:

1.03 - первая неделя Великого поста, Торжество Православия, прав.Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, обретение мощей свт. Рафаила (Заборовского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.

2.03 - прп. Исидора Пелусиотского.

3.03 - свт. Феодосия, архиепископа Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Богородицы и "Взыскание погибших".

4.03 - прп. Вукола, еп. Смирнского.

5.03 - прп. Парфения, еп. Лампсакийского.

6.03 - вмч. Феодора Стратилата.

7.03 - прп.Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского, родительская суббота второй недели поста .

- прп.Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского, . 8.03 - вторая неделя Великого поста, свт. Григория Паламы, архиепископа Фесалоникийского, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, прп. Прохора, чудотворца Киево-Печерского.

9.03 - блгвн. кн. Всеволода Мстиславича, во святом Крещении Гавриила.

10.03 - свт. Алексея, митр. Киевского и всей Руси, свт. Мелетия, архиеп. Харьковского, Иверской иконы Богородицы.

11.03 - блгв. кн. Константина Острожского.

12.03 - равноап. Кирилла, учителя словенского, прп. Исаакия, затворника Киево-Печерского,12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры.

13.03 - прп. Пафнутия, затворника Киево-Печерского.

14.03 - прмц. Евдокии, родительская суббота третьей недели поста .

- прмц. Евдокии, . 15.03 - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, свт. Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси.

16.03 - мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.

17.03 - прп. Герасима Киевского, игумена Вологодского.

18.03 - мч. Конона Мандонского.

19.03 - память 42-х мчч. из города Амморея, обретение честного Креста св. царицей Еленой в Иерусалиме.

20.03 - священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

21.03 - прп. Феофилакта, епископа Никомидийского, родительская суббота четвертой недели поста .

- прп. Феофилакта, епископа Никомидийского, . 22.03 - четвертая неделя Великого поста, прп. Иоанна Лествичника, 40-ка мучеников Севастийских.

23.03 - мчч. Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

24.03 - свт. Софрония, патр. Иерусалимского, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.

25.03 - прп. Феофана, исповедника Сигрианского.

26.03 - перенесение мощей свт. Никифора, патр. Константинопольского.

27.03 - свт. Феогноста, митр. Киевского и всея Руси, блгв. вел. кн. Киевского Ростислава.

28.03 - мч. Агапия и с ним еще семи мчч.

29.03 - пятая неделя Великого поста, прп. Марии Египетской, мч. Савина.

30.03 - прп. Алексия, человека Божьего.

31.03 - свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.

Праздник Благовещения, который по новому календарю отметят 25 марта, в старом календаре приходится на апрель. Но подвижные даты, такие, например, как родительские субботы, совпадают с новыми календарными сроками.

