В марте 2026 по новому церковному календарю православные отметят один из двунадесятых праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Также в этом месяце продолжается Великий пост, в течение которого будут особые дни поминовения усопших - три родительские субботы. Каких святых будут почитать в марте и на какие даты по новому и старому стилю приходятся важные церковные события - рассказываем далее.
Новый церковный православный календарь на март 2026 года
В 2023 году Православная церковь Украины приняла новую систему календаря - теперь события с фиксированными датами празднуются на 13 дней раньше, чем по предыдущему юлианскому летоисчислению.
Православные праздники по новому стилю в марте 2026:
- 1.03 - первая неделя Великого поста, Торжество Православия, прмц. Евдокии.
- 2.03 - свт. Иова (Борецкого), митр. Киевского и всея Руси.
- 3.03 - мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
- 4.03 - прп. Герасима Киевского, игумена Вологодского.
- 5.03 - мч. Конона Мандонского.
- 6.03 - память 42-х мчч. из города Амморея, обретение честного Креста св. царицей Еленой в Иерусалиме.
- 7.03 - священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других, родительская суббота второй недели поста.
- 8.03 - вторая неделя Великого поста, свт. Григория Паламы, архиеп. Фесалоникийского, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.
- 9.03 - 40 мчч. Севастийских.
- 10.03 - мчч. Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.
- 11.03 - свт. Софрония, патр. Иерусалимского, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.
- 12.03 - прп. Феофана, исповедника Сигрианского.
- 13.03 - перенесение мощей свт. Никифора, патр. Константинопольского.
- 14.03 - свт. Феогноста, митр. Киевского и всея Руси, блгв. вел. кн. Киевского Ростислава, родительская суббота третьей недели поста.
- 15.03 - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, мч. Агапия и с ним еще семи мчч.
- 16.03 - мч. Савина.
- 17.03 - прп. Алексия, человека Божьего.
- 18.03 - свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
- 19.03 - мч. Хрисанфа и мц. Дарии.
- 20.03 - мц. Фотины (Светланы).
- 21.03 - прп. Иакова, еп. Катанского (Сицилийского), родительская суббота четвертой недели поста.
- 22.03 - четвертая неделя Великого поста, прп. Иоанна Лествичника.
- 23.03 - прп. Никона, игумена Киево-Печерского.
- 24.03 - предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы, прп. Захарии Печерского, постника Киево-Печерского.
- 25.03 - Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 26.03 - Собор архангела Гавриила.
- 27.03 - мц. Матроны Солунской.
- 28.03 - Похвала Пресвятой Богородицы, прмч. Евстратия Киево-Печерского.
- 29.03 - пятая неделя Великого поста, прп. Марии Египетской.
- 30.03 - свт. Софрония, епископа Иркутского.
- 31.03 - прп. Ипатия, целителя Киево-Печерского.
В марте продолжается Великий пост, который начался в феврале - он будет длиться до праздника Пасхи, 12 апреля.
Православный календарь по старому стилю на март 2026
Некоторые православные в Украине продолжают следовать юлианскому календарю, отмечая праздники по старым датам и сохраняя традиции "старого стиля".
Православные праздники по старому стилю в марте 2026:
- 1.03 - первая неделя Великого поста, Торжество Православия, прав.Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, обретение мощей свт. Рафаила (Заборовского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.
- 2.03 - прп. Исидора Пелусиотского.
- 3.03 - свт. Феодосия, архиепископа Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Богородицы и "Взыскание погибших".
- 4.03 - прп. Вукола, еп. Смирнского.
- 5.03 - прп. Парфения, еп. Лампсакийского.
- 6.03 - вмч. Феодора Стратилата.
- 7.03 - прп.Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского, родительская суббота второй недели поста.
- 8.03 - вторая неделя Великого поста, свт. Григория Паламы, архиепископа Фесалоникийского, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, прп. Прохора, чудотворца Киево-Печерского.
- 9.03 - блгвн. кн. Всеволода Мстиславича, во святом Крещении Гавриила.
- 10.03 - свт. Алексея, митр. Киевского и всей Руси, свт. Мелетия, архиеп. Харьковского, Иверской иконы Богородицы.
- 11.03 - блгв. кн. Константина Острожского.
- 12.03 - равноап. Кирилла, учителя словенского, прп. Исаакия, затворника Киево-Печерского,12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры.
- 13.03 - прп. Пафнутия, затворника Киево-Печерского.
- 14.03 - прмц. Евдокии, родительская суббота третьей недели поста.
- 15.03 - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, свт. Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси.
- 16.03 - мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
- 17.03 - прп. Герасима Киевского, игумена Вологодского.
- 18.03 - мч. Конона Мандонского.
- 19.03 - память 42-х мчч. из города Амморея, обретение честного Креста св. царицей Еленой в Иерусалиме.
- 20.03 - священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.
- 21.03 - прп. Феофилакта, епископа Никомидийского, родительская суббота четвертой недели поста.
- 22.03 - четвертая неделя Великого поста, прп. Иоанна Лествичника, 40-ка мучеников Севастийских.
- 23.03 - мчч. Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.
- 24.03 - свт. Софрония, патр. Иерусалимского, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.
- 25.03 - прп. Феофана, исповедника Сигрианского.
- 26.03 - перенесение мощей свт. Никифора, патр. Константинопольского.
- 27.03 - свт. Феогноста, митр. Киевского и всея Руси, блгв. вел. кн. Киевского Ростислава.
- 28.03 - мч. Агапия и с ним еще семи мчч.
- 29.03 - пятая неделя Великого поста, прп. Марии Египетской, мч. Савина.
- 30.03 - прп. Алексия, человека Божьего.
- 31.03 - свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
Праздник Благовещения, который по новому календарю отметят 25 марта, в старом календаре приходится на апрель. Но подвижные даты, такие, например, как родительские субботы, совпадают с новыми календарными сроками.