Курс доллара и евро в Украине 15 марта: сколько стоит валюта в обменниках сегодня

Отмечается, что обменники сохранят ценники продажи доллара и евро на высоких уровнях.

Уходящая неделя на валютном рынке Украины стала серьезным вызовом для гривни и Национального банка. Девальвация украинской нацвалюты была существенной, но не критичной.

По словам аналитика Алексея Козырева, курс доллара в воскресенье, 15 марта, в большинстве обменников будет находиться в пределах: прием - 43,80-44,15 грн. и продажа - 44,30-44,65 грн. При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах: прием - 50,80-51,15 грн. и продажа - 51,20-51,60 грн.

Он предупредил, что указанные котировки могут быть еще скорректированы на плюс-минус 4−10 копеек в зависимости от задач каждого пункта обмена валюты и ожиданий от перспектив доллара и евро на ближайшую неделю.

"В большинстве сетей обменников спред между покупкой и продажей доллара составит от 20 до 40 копеек, а по евровалюте – в пределах 20−60 копеек", - подытожил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,14 гривни за доллар. При этом, согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,67 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 44,09/44,12 гривни, а единая европейская валюта – 50,62/50,65 гривни.

