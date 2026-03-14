Мангровым лесам не хватает воздуха: ученые предупредили о плачевных последствиях

Усиление экологического стресса может снизить биоразнообразие в мангровых экосистемах. Экологи рассказали, как это скажется на человеке.

Исследователи из Гетеборгского университета измерили уровни углекислого газа и кислорода в 23 мангровых районах мира. То, что они выяснили, предупреждает о том, что эти экосистемы находятся под возрастающей угрозой по мере дальнейшего повышения температуры моря.

Дело в том, что воды мангровых лесов постоянно меняются в зависимости от приливов. Во время отлива уровень кислорода падает, а уровень углекислого газа повышается, что затрудняет дыхание рыб и других морских видов. Только виды, приспособленные к жизни в мангровых лесах, могут выдерживать такие условия, пишет Phys.org

Когда поднимается прилив, вода приносит больше кислорода и снижает уровень углекислого газа. Эти периоды позволяют более чувствительным видам заходить в мангровые леса для питания или поиска убежища.

Экстремальные условия

Чтобы понять, как часто эти приливно-отливные изменения создают стрессовые условия для морской жизни, впервые были проведены совместные измерения уровня кислорода и углекислого газа в мангровых лесах по всему миру. Результаты исследования выявили глобальные закономерности экологического стресса.

"Я была удивлена, увидев, что многие мангровые системы уже испытывают очень экстремальные условия. Особенно в теплых тропических регионах бывают длительные периоды низкого содержания кислорода и высокого содержания углекислого газа, оставляя мало времени для чувствительных рыб, чтобы забраться в мангровые заросли", - прокомментировала Глория Райтмайер, морской химик из Гетеборгского университета и ведущий автор исследования.

Что выяснили ученые

Исследователи изучили, как могут измениться воды мангровых зарослей в условиях потепления океана и повышения уровня углекислого газа.

Во всех моделях стрессовые условия становились более суровыми и длились дольше, сокращая время, когда рыбы и другие морские виды могут использовать мангровые заросли в качестве убежища. В некоторых случаях условия могут достигать таких уровней, когда многим рыбам будет трудно дышать.

"В Амазонии и Индии уровень углекислого газа уже очень высок. По сравнению с мангровыми лесами, расположенными дальше от экватора, тропические экосистемы уже на пределе своих возможностей", - отметила Райтмайер.

"Эти высокоразнообразные местообитания могут первыми потерять чувствительные виды по мере повышения температуры океана и увеличения уровня углекислого газа".

Усиление экологического стресса может постепенно снизить биоразнообразие в мангровых экосистемах, благоприятствуя только наиболее устойчивым видам. Ожидается, что эти последствия сильнее всего ударят по тропическим развивающимся странам, где рыболовство и прибрежные источники средств к существованию в значительной степени зависят от мангровых лесов.

"Вероятно, больше всего пострадают те виды рыб, которые вызывают наибольший интерес у людей", - подытожила Райтмайер.

Другие новости экологии

Ранее УНИАН, сообщал, что в столице ОАЭ появится уникальная зона для прогулок в мангровых лесах. В частности, на одном из островов Абу-Даби построили пешеходную дорожку среди мангровых лесов.

Также сообщалось, что морская черепаха проплыла 24 тыс. км и ченые были ошеломлены ее маршрутом. Черепаха по кличке Гюмуш проделала один из самых удивительных миграционных маршрутов, когда-либо наблюдавшихся среди этого вида.

