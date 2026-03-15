Сенатор Грэм объяснил важность удара США по иранскому острову Харг

Решение Соединенных Штатов Америки о нанесении удара по стратегически важному иранскому острову Харг было "чрезвычайно эффективным".

Такое заявление сделал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети Х. По его словам, попытка Ирана закрыть Ормузский пролив осуществляется на его собственный риск.

"Решение президента Трампа перенести боевые действия на остров Харг – жемчужину иранской нефтегазовой экономики – было необходимым, смелым и, на мой взгляд, чрезвычайно эффективным", – пояснил он.

Линдси Грэм утверждает, что этот удар поможет сократить продолжительность войны на Ближнем Востоке.

"В военном деле редко случается, чтобы враг предоставил тебе такую единственную цель, как остров Харг, которая могла бы кардинально изменить исход конфликта. Если Иран утратит контроль или способность управлять своей нефтяной инфраструктурой с острова Харг, его экономика будет уничтожена. Тот, кто контролирует остров Харг, контролирует судьбу этой войны", – резюмировал он.

На фоне войны с Ираном Израиль столкнулся с серьезным дефицитом ракет-перехватчиков. Теперь Тегеран добавляет к своим ракетам кассетные боеприпасы, что может ускорить исчерпание израильских запасов.

В то же время сенатор-республиканец Крис Мерфи считает, что президент США Дональд Трамп утратил контроль над войной против Ирана. Тегеран уже атаковал ряд нефтяных объектов. На фоне того, что у стран Персидского залива заканчиваются перехватчики, способные остановить иранские ракеты и дроны, вскоре уязвимыми станут и другие нефтяные объекты.

