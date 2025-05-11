В российском МИДе настаивают, что сначала должны быть переговоры, а идею перемирия отвергли.

В российском МИД заявили, что Российская Федерация сначала требует переговоров с Украиной о первопричинах войны, а лишь тогда будут говорить о перемирии.

Соответствующее заявление пресс-секретаря ведомства Марии Захаровой публикуют российские СМИ. Она прокомментировала ответ президента Украины Владимира Зеленского на идею российского диктатора Владимира Путина, который захотел прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.

"На Банковой плохо прочитали стенограмму заявления Путина, судя по реакции Киева на предложение о переговорах", - сказала Захарова.

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Она подчеркнула, что "Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, тогда разговор о перемирии".

Украина и Россия обменялись предложениями по миру

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский после заседания "коалиции желающих" в Киеве 10 мая заявил, что Украина с союзниками требует от РФ 30-дневного прекращения огня с 12 мая. По его словам, прекращение огня должно быть безусловное, то есть без всяких условий, а "попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию". Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим - в воздухе, на море и на суше.

Ночью 11 мая Путин выступил с заявлениями о войне против Украины. О предложении о прекращении огня на 30 дней он не упомянул, однако обвинил Украину в многочисленных нарушениях "перемирия". Также он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Турции без предварительных условий. "Те, кто действительно хочет мира, не могут этого не поддержать", - сманипулировал диктатор.

Зеленский ответил ему, подчеркнув, что именно прекращение огня должно быть первым шагом к началу переговоров между Россией и Украиной. Он выразил надежду, что Россия подтвердит прекращение огня - "полное, длительное и надежное", - начиная с 12 мая, и заверил, что тогда Украина готова встречаться.

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