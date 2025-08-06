Партизан заложил два взрывных устройства под стойки шасси Ми-28.

На военной базе в Тверской области России был уничтожен российский ударный вертолет Ми-28. Взрывные устройства заложил украинский партизан, который проник на закрытую территорию, сообщает партизанское движение "Народное Сопротивление Украины".

Отмечается, что партизан проник на территорию 344-го центра боевого применения и переобучения летного состава армейской авиации, который находится возле города Торжок. Он заложил два взрывных устройства под стойки шасси Ми-28, который находился на открытой стоянке вблизи взлетно-посадочной полосы.

В "Народном Сопротивлении Украины" напомнили, что россияне часто применяют ударные вертолеты Ми-28 для ударов по Украине.

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"Последствия диверсии очевидны. Россияне могут только догадываться, сколько еще "колес у фур" и "беспилотников" будет взрываться на территории других военных аэродромов", - говорится в сообщении.

Как действуют украинские партизаны

Ранее в Foreign Policy рассказали, как действуют украинские партизаны на оккупированной территории. В издании напомнили, что в апреле они вывели из строя железнодорожный трансформатор возле Станицы Луганской, а также подожгли железнодорожную инфраструктуру и российский танк в Донецкой области.

Ответственность за все три атаки взяло на себя в Telegram проукраинское подпольное движение "Атеш". Их главной целью является дестабилизация "военной машины" кремлевского диктатора Владимира Путина.

Профессор Юрий Мацияевский из Национального университета "Острожская академия" рассказал, что практически через день совершаются акты саботажа силами, поддерживающими Украину. В ход идут убийства, засады, поджоги, отравления, похищения и взрывы.

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