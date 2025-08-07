К примеру, Tejas Mk2 может нести до 6,5 тонны вооружения, тогда как для шведского истребителя эта цифра составляет 5,3 тонны.

Самолеты Tejas Mk2 и Gripen E – это современные одномоторные истребители, созданные для обеспечения превосходства в воздухе.

Первый разработан и производится в Индии, а Gripen E – компанией Saab в Швеции. Ресурс Wion сравнил различные характеристики этих самолетов – от мощности и вооружения до стоимости эксплуатации и будущего потенциала.

Мощность и характеристики двигателя

Видео дня

Индийский Tejas Mk2 использует двигатель GE F414, обеспечивающий тягу 98 килоньютонов и максимальную скорость 1,8 Маха. Gripen E использует тот же двигатель. Однако более легкая конструкция и усовершенствованная аэродинамика Tejas Mk2, по мнению авторов, будут более эффективными в бою.

Вооружение

Tejas Mk2 может нести до 6,5 тонн вооружения, тогда как для шведского истребителя эта цифра составляет 5,3. Индийский самолет также имеет 14 точек подвески, по сравнению с 10 у Gripen. Это позволяет ему нести широкий спектр оружия – как произведенного в Индии, так и импортного. Поэтому Tejas Mk2 подойдет для более разнообразных миссий, говорят авторы.

Кабина пилота и искусственный интеллект

Tejas Mk2 оснащен новой цифровой кабиной пилота с 15-дюймовым панорамным дисплеем, искусственным интеллектом-вторым пилотом, современными системами управления HOTAS и голосовыми командами.

В то же время шведский истребитель Gripen E предлагает интеллектуальные дисплеи и цифровые системы управления. Однако в материале отмечается, что искусственный интеллект, установленный на Tejas Mk2, уменьшает нагрузку на пилота.

Отечественные датчики и технологии

Индийский самолет использует отечественный радар Uttam AESA, комплекс радиоэлектронной борьбы и бортовую систему генерации кислорода. Это существенно уменьшает зависимость производства от иностранных комплектующих.

Gripen E в свою очередь использует израильские и европейские датчики. Авторы утверждают, что индийский подход позволяет дешевле модернизировать самолет и легко адаптировать его к новым угрозам.

Преимущество в стоимости и экономия на эксплуатации

Tejas Mk2 стоит менее 50 миллионов долларов за один истребитель. В то же время эксплуатационные расходы на час полета на 25-30% ниже, чем у импортных истребителей.

Стоимость Gripen E, как утверждается в материале, близка к 70 миллионам долларов. При этом эксплуатационные расходы выше, поскольку в этих самолетах используются импортные компоненты и запасные части.

Будущий потенциал

Программа индийских истребителей Mk2 поддерживает более 100 индийских компаний и обеспечивает тысячи рабочих мест. Она также удерживает инвестиции внутри страны.

"Tejas Mk2 можно модернизировать для использования новых ракет и сетевой войны, что даст Индии значительные стратегические преимущества в будущем", – констатировали авторы материала.

Другие интересные новости об истребителях

Напомним, ранее мы писали о 5 самых громких истребителях в мире. В перечень попал, в частности, F-22 Raptor – он является одним из самых громких истребителей в истории.

Также можете почитать о 7 истребителях, которые никак не отправят на заслуженный отдых, хотя эксплуатируются они уже довольно давно. К примеру, французский Dassault Mirage III, принятый на вооружение еще в 1961 году, до сих пор несет службу в Пакистане и Аргентине.

Вас также могут заинтересовать новости: